문학과 클래식 만남 ‘서가(書歌)콘서트’…경기아트센터, ‘참을 수 없는 존재의 가벼움’ 20일 공연

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경기아트센터가 오는 20일 오후 7시 30분 소극장에서 ‘2026 서가콘서트 : 참을 수 없는 존재의 가벼움’을 무대에 올린다.서가(書歌)콘서트는 문학과 클래식 음악을 결합한 경기아트센터의 북클래식 콘서트로, 문학 작품에 담긴 이야기와 사유를 해설과 실내악 연주를 통해 새롭게 감상하는 공연이다. 올해 세 번째 시즌을 맞아 체코 출신 작가 밀란 쿤데라의 대표작 ‘참을 수 없는 존재의 가벼움’을 음악과 함께 풀어낸다.공연은 사랑과 관계, 우연과 선택, 삶의 무게와 의미를 탐색하는 작품의 세계를 베토벤, 바흐, 브람스, 스트라빈스키 등의 클래식 음악과 함께 조명한다.작품을 읽은 독자에게는 익숙한 이야기를 새로운 감각으로 만남을, 책을 읽지 않은 관객에게는 고전 문학과 클래식을 함께 경험할 수 있다.진행은 그림책 작가이자 애니메이션 감독인 허정윤이 맡고 연주에는 홀츠 현악4중주와 피아니스트 신민철·최세린이 참여한다.김상회 경기아트센터 사장은 “서가콘서트는 문학과 클래식 음악의 만남을 통해 관객이 고전 작품을 보다 친근하고 입체적으로 경험할 수 있도록 기획한 시리즈”라며 “사랑과 관계, 삶의 선택에 관한 질문을 음악과 함께 되짚어 보고, 각자의 삶에 담긴 가벼움과 무거움의 의미를 생각해 보는 시간이 될 것”이라고 말했다.안승순 기자