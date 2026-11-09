서울Pn

검색

관악구, 내년 열리는 서울 세계청년대회 성공 개최

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘우수 평생학습도시’ 용산구, 교육부장관상

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

어떤 장애가 있든 ‘마주 보는’ 마포

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

재능·노하우 이웃에 전하는 금천 ‘G-숨은 달인학

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

박규남 서울시의원, 사회적경제지원센터 관리감독 부실 질타…“재발 방지 대책 촉구”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

수탁법인 설립자가 수탁기관의 센터장으로 임용, 서울시가 검증하지 못 해
박 의원 “위법으로 가득한 사회적경제지원센터 운영, 다시 재발하지 않는다는 보장 없어”


  •


서울특별시의회 박규남 의원(더불어민주당·동대문4)은 지난 5일 서울특별시의회 기획경제위원회의 민생노동국 행정사무감사에서 서울시의 사회적경제지원센터 관리·감독 소홀 문제를 지적하고, 사전 검증과 사후 관리감독 강화 등 재발 방지 대책을 주문했다.

박 의원은 “수탁법인의 설립자이자 상임이사가 본인이 수탁받은 기관을 운영하면 이해상충 소지가 다분할 뿐 아니라 견제 감시 기능이 작동하지 않을 수 있다”라며, “서울시는 이러한 문제의식 없이 경력 위주로만 살폈다는 것은 센터장 특별채용 과정에서 관리감독 기능이 제대로 작동하지 않았다는 걸 의미한다”라고 말했다.

‘서울특별시 행정사무의 민간위탁 관리지침’에 따르면 센터장 특별채용을 위해서는 위탁 부서인 서울시의 사전 검토와 승인을 거쳐야 가능하도록 규정하고 있다. 그러나 2023년 당시 민생노동국은 경력 위주로 검토했다고 답변했다.

박규남 의원은 센터장 선임 과정에서 면밀히 검증하지 못한 점을 지적하며, “계약 문제 등 다수의 위법 사실이 드러나며 사회적경제지원센터의 위상과 가치가 실추되는 것은 결국 서울시의 몫”이라고 비판했다. 이어 사전 검증뿐만 아니라 사후 관리와 감독 역시 제대로 작동하지 않고 있음을 강하게 질타했다.

서울시가 법리 검토를 거친 자료에 따르면, 서울시 사회적경제지원센터는 근로조건의 일방적 변경(근로기준법 제4조 및 제94조)과 임금계약 무효화 조항 포함(근로기준법 제43조) 등 다수의 위법 사항이 있는 것으로 해석됐다. 이 외에도 센터 운영 전반에서 여러 위법 사실이 추가로 발견됐다.

마지막으로 박 의원은 “사회적경제연대기본법이 발의된 엄중한 시점에서 서울시 사회적경제지원센터가 제 역할을 다해야 한다”며, “사전 검증 절차 강화와 수탁기관 관리감독 등 재발 방지 대책을 즉각 수립해 다시는 이 같은 일이 반복되지 않도록 해야 한다”고 당부했다.

김지수 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

학교·마을 함께 그린 통학로 벽화… 붓질로 꽃피우는

연북중에 색 입힌 박운기 구청장

성북의 정원엔 뭔가 특별한게 있다

가족축제 ‘성북 가득가든’ 성황 독서·쉼·교류의 생활공간 확장 이승로 청장 “주민, 주인되도록”

예비·초기 창업자 위한 AI 시대의 전략 모색하는

13일 문화예술회관서 ‘창업포럼’ 정창수 청장 “창업생태계 활기”

데이터센터 갈등, 구민 지혜로 푼다

영등포신청사·돌봄 등 10대 현안 주민 200명이 ‘민회’서 토론·결정 조유진 청장 “주민뜻 구정 반영”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr