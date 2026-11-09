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‘발상의 전환’…수원 원천리천, 확장 대신 수문 개선 225억원 절감

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원천호수 자동수문. 경기도 제공


경기도는 수원시 원천리천의 홍수 피해를 예방하기 위해 하천을 넓히는 대신 상류 저수지의 수문을 개선하는 정비사업으로 사업비 225억원을 절감했다고 9일 밝혔다.

광교호수공원 내 원천호수와 신대저수지의 물을 저장하고 방류하는 기능을 개선해 집중호우 때 원천리천 하류의 홍수 위험을 줄이기 위한 사업으로 2024년 10월 공사를 시작해 지난달 준공했다.

도는 총사업비 134억 원을 들여 두 저수지에 설치된 기존 고무보(고무로 만든 물막이 시설)를 자동수문으로 교체했다.

당초 도는 집중호우 때 원천리천 하류의 범람을 막기 위해 수원시 영통구 하동 일대 1.84㎞ 구간의 하천 폭을 넓히고 하천 제방(둑)을 보강할 계획이었다. 그러나 주변에 삼성전자와 영통구청 등 주요 시설이 위치하고, 홍수 때 예상되는 수위보다 낮은 교량을 높이려면 왕복 8차로 도로까지 개량해야 하는 등 대규모 공사가 불가피했다.

이에 도는 하천을 직접 확장하는 대신 상류에 있는 원천호수와 신대저수지의 수량을 조절해 하류의 홍수 위험을 줄이는 방식으로 사업계획을 바꾼 결과 359억 원으로 예상됐던 사업비가 134억 원으로 대폭 줄었다. 하천 확장에 필요한 토지 보상과 대규모 도로 공사 등을 줄이면서 예상 사업 기간도 6년에서 2년으로 4년 단축했다.


안승순 기자
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