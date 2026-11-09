차인영 서울시의원 “펀 스테이션 이용 안내 강화 및 접근성 불편 해소해야”

여의나루역 이용 수요 분석해 여의도 내 추가 설치 검토 요청

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서울특별시의회 주택공간위원회 차인영 의원(국민의힘·영등포구 제3선거구)은 지난 6일 미래공간기획관 행정사무감사에서 지하철 역사 유휴공간을 활용한 ‘펀 스테이션’ 사업을 점검하고, 이용 안내 강화와 지역별 수요를 반영한 시설 조성을 주문했다.차 의원은 이미 홍보된 ‘펀 스테이션’ 명칭을 유지하되, 시민이 어떤 공간인지 쉽게 이해할 수 있도록 안내를 보완할 필요가 있다고 강조했다. 시설의 실제 기능을 쉬운 우리말로 설명하고, 이용 대상과 시간·요금·방법, 시설까지 찾아가는 동선을 명확하게 안내해 달라는 취지이다.또한 개찰구 안쪽에 있는 시설은 지하철을 타지 않는 시민도 출입 절차와 별도 운임 부담 여부를 방문 전에 확인할 수 있도록 개선을 요청했다.차 의원은 현재 조성 중인 시설의 개장 일정과 예산 집행 현황을 꼼꼼히 점검하는 한편, 시설별 이용 실적 역시 집계 기준과 실제 이용자의 만족도, 불편 사항을 함께 살펴 운영 개선에 적극 반영해 달라고 당부했다.특히 여의나루역의 높은 이용률과 관련해 시간대별 혼잡도와 편의시설 부족 여부를 면밀히 확인하고, 여의도 내 다른 지하철역에도 러닝 지원 공간을 추가로 조성할 수 있는지 검토해 줄 것을 요청했다.마지막으로 차 의원은 “시설을 새로 만드는 것만큼이나 시민들이 쉽게 찾아 편리하게 이용할 수 있도록 내실 있게 운영하는 것이 중요하다”며, “기존 시설의 운영 성과와 실제 현장 수요를 철저히 분석해 향후 신규 사업에도 적극 반영해야 한다”고 강조했다.김지수 리포터