서울시의회 도시안전건설위원회, 행정사무감사 중 서울소방학교 찾아 현장 확인 격려

실화재훈련장 건립의 차질 없는 추진 및 현장 안전관리 당부

각종 훈련시설 및 첨단 장비를 통한 소방대원 현장 대응 역량 강화 주문

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서울특별시의회 도시안전건설위원회(위원장 박칠성)는 지난 6일 제340회 정례회 서울소방재난본부 행정사무감사 중 ‘서울소방학교’를 방문해 공사 중인 실화재훈련장 건립 현장과 주요 교육훈련시설 등을 살펴보고 차질 없는 사업 추진과 안전관리를 당부함과 동시에 첨단장비를 활용해 소방대원의 현장 대응 역량을 지속적으로 강화해 나갈 것을 주문했다.이날 도시안전건설위원회(이하 ‘위원회’)는 서울소방학교의 주요 업무 및 8개 교육훈련시설(세부훈련장 25개소) 현황을 보고받은 후 실화재훈련장 건립 공사 현장을 둘러본 뒤 지하철훈련시설을 직접 체험하고 AI 순찰로봇, 지하구탐색로봇 등 첨단 소방장비 및 화학사고 대응 훈련 전 과정을 점검했다.위원회는 “실화재훈련장이 소방대원들의 실전 대응 역량을 강화하고 현장 적응력을 높이는 핵심 시설인 만큼 2027년 5월 준공 목표에 차질이 없도록 철저히 공정을 관리하고 축소된 훈련시설로 인한 문제가 발생하지 않도록 안전대책 및 보완 방안 마련에 만전을 기해달라”고 당부했다.이어 위원회는 소방대원들이 실제 재난 상황을 가정해 현장에서 꼭 필요한 대응 역량을 효율적으로 익힐 수 있도록, 훈련 시설과 첨단 소방 장비를 지속적으로 개선·보완해 줄 것을 요청했다.한편 박칠성 위원장(구로4·더불어민주당)은 “실화재훈련장은 실제 화재와 흡사한 극한의 환경을 조성하는 곳”인 만큼, “향후 훈련 과정에서 대원들의 안전에 빈틈이 생기지 않도록 세심한 운영 계획 수립과 철저한 안전 관리에 만전을 기해달라”고 거듭 당부했다.참고로 1986년 9월 22일 문을 연 서울소방학교는 지난 2018년 10월 1일 은평구 소방행정타운으로 이전해 현재 8개 교육 훈련 시설과 25개 훈련장을 운영하고 있으며, 기존 간이 실화재 훈련장 부지에 돔 형태의 신규 실화재 훈련장 건립(2024년 1월~2027년 5월)을 추진하고 있다.이날 현장 점검에는 박칠성 위원장을 비롯해 임춘대(송파3) 부위원장, 김병진(강서6), 김준성(노원6), 이동화(서대문1), 이영실(중랑1), 최정은(비례), 강신욱(강남2), 이수진(송파6), 이숙자(서초2) 위원이 함께 참석했다.김지수 리포터