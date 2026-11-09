최상규 경기도의원 “전통시장·골목상권 매니저 지원사업 예산 효율화 및 제도 개선 촉구”

|▲최상규 경기도의원이 경기도 경제실과 경기도시장상권진흥원을 대상으로 열린 경제노동위원회 행정사무감사에서 시장·골목상권 매니저 지원사업의 예산 효율화와 제도 개선을 촉구하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)
경기도의회 경제노동위원회 최상규 의원(수원)이 경기도 경제실과 경기도시장상권진흥원(이하 경상원)을 상대로 진행한 행정사무감사에서 ‘시장·골목상권 매니저 지원사업’의 전반적인 운영 실태를 짚고 실효성 있는 제도 개선책 마련을 촉구했다.
이날 감사에서 최 의원은 매니저를 대상으로 집행되는 역량강화 교육비와 시상금 예산 규모의 적정성에 의문을 제기했다. 최 의원은 “11개월 단기 채용 인력인 매니저들을 위해 연간 1억원에 달하는 교육비와 약 1,500만원 규모의 시상금이 지출되고 있다”며 “교육의 필요성은 인정하나 단기 근로자의 특성을 고려할 때 예산 지출이 과다하므로 내년도 사업 계획 시 재검토가 필요하다”고 지적했다.
이와 함께 매니저 인력의 중도 퇴사율이 12~13% 수준에 이르는 현황을 언급하며 “상인회와의 마찰이나 근무 환경 등 매니저들의 사기 저하 요인을 면밀히 분석하여 중도 사퇴를 막을 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.
채용 및 계약 방식에 따른 법적 분쟁 가능성에 대한 우려도 이어졌다. 최 의원은 “채용 공고상 우수 매니저 및 교육 수료자 우대 조항으로 인해 연장 계약이 지속될 경우, 근무 조건과 장소가 동일하여 ‘계속근로’로 인정받을 가능성이 높다”며 “이는 퇴직금 회피 목적의 쪼개기 계약으로 비쳐 노동부 진정이나 소송 등 법적 분쟁으로 이어질 수 있으므로, 연장 근로 시 퇴직금을 별도 적립할 수 있도록 지원 조건을 명시하는 등 선제적 제도 개선이 필요하다”고 제언했다.
아울러 사업 운영의 효율성을 높이기 위한 구체적인 대안으로 단순 행정 및 행사 지원 업무에 한해 2~3개 인접 시장을 묶어 전담하는 ‘공동 매니저 제도’ 도입을 검토하고, 도단위 연합회 배치 인력과 권역 매니저의 운영 체계를 전반적으로 재정비할 것을 제안했다.
이에 경기도 관계자는 “지적된 문제점과 제안 사항을 면밀히 검토하여 내년도 사업 및 인력 운영 계획에 적극 반영하겠다”고 밝혔다.
양승현 리포터