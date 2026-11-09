서울Pn

검색

관악구, 내년 열리는 서울 세계청년대회 성공 개최

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘우수 평생학습도시’ 용산구, 교육부장관상

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

어떤 장애가 있든 ‘마주 보는’ 마포

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

재능·노하우 이웃에 전하는 금천 ‘G-숨은 달인학

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

최상규 경기도의원 “전통시장·골목상권 매니저 지원사업 예산 효율화 및 제도 개선 촉구”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

▲최상규 경기도의원이 경기도 경제실과 경기도시장상권진흥원을 대상으로 열린 경제노동위원회 행정사무감사에서 시장·골목상권 매니저 지원사업의 예산 효율화와 제도 개선을 촉구하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 경제노동위원회 최상규 의원(수원)이 경기도 경제실과 경기도시장상권진흥원(이하 경상원)을 상대로 진행한 행정사무감사에서 ‘시장·골목상권 매니저 지원사업’의 전반적인 운영 실태를 짚고 실효성 있는 제도 개선책 마련을 촉구했다.

이날 감사에서 최 의원은 매니저를 대상으로 집행되는 역량강화 교육비와 시상금 예산 규모의 적정성에 의문을 제기했다. 최 의원은 “11개월 단기 채용 인력인 매니저들을 위해 연간 1억원에 달하는 교육비와 약 1,500만원 규모의 시상금이 지출되고 있다”며 “교육의 필요성은 인정하나 단기 근로자의 특성을 고려할 때 예산 지출이 과다하므로 내년도 사업 계획 시 재검토가 필요하다”고 지적했다.

이와 함께 매니저 인력의 중도 퇴사율이 12~13% 수준에 이르는 현황을 언급하며 “상인회와의 마찰이나 근무 환경 등 매니저들의 사기 저하 요인을 면밀히 분석하여 중도 사퇴를 막을 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.

채용 및 계약 방식에 따른 법적 분쟁 가능성에 대한 우려도 이어졌다. 최 의원은 “채용 공고상 우수 매니저 및 교육 수료자 우대 조항으로 인해 연장 계약이 지속될 경우, 근무 조건과 장소가 동일하여 ‘계속근로’로 인정받을 가능성이 높다”며 “이는 퇴직금 회피 목적의 쪼개기 계약으로 비쳐 노동부 진정이나 소송 등 법적 분쟁으로 이어질 수 있으므로, 연장 근로 시 퇴직금을 별도 적립할 수 있도록 지원 조건을 명시하는 등 선제적 제도 개선이 필요하다”고 제언했다.

아울러 사업 운영의 효율성을 높이기 위한 구체적인 대안으로 단순 행정 및 행사 지원 업무에 한해 2~3개 인접 시장을 묶어 전담하는 ‘공동 매니저 제도’ 도입을 검토하고, 도단위 연합회 배치 인력과 권역 매니저의 운영 체계를 전반적으로 재정비할 것을 제안했다.

마지막으로 최 의원은 “전통시장과 골목상권의 활성화를 위해서는 현장 매니저뿐만 아니라 사업을 추진하는 시장상권진흥원 임직원들의 열정과 책임감이 중요하다”며 “타 출자·출연기관 대비 낮은 보수 체계를 타 기관 수준으로 현실화하여 사기를 진작시켜 줄 것”을 경기도 경제실장에게 당부했다.

이에 경기도 관계자는 “지적된 문제점과 제안 사항을 면밀히 검토하여 내년도 사업 및 인력 운영 계획에 적극 반영하겠다”고 밝혔다.

양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

학교·마을 함께 그린 통학로 벽화… 붓질로 꽃피우는

연북중에 색 입힌 박운기 구청장

성북의 정원엔 뭔가 특별한게 있다

가족축제 ‘성북 가득가든’ 성황 독서·쉼·교류의 생활공간 확장 이승로 청장 “주민, 주인되도록”

예비·초기 창업자 위한 AI 시대의 전략 모색하는

13일 문화예술회관서 ‘창업포럼’ 정창수 청장 “창업생태계 활기”

데이터센터 갈등, 구민 지혜로 푼다

영등포신청사·돌봄 등 10대 현안 주민 200명이 ‘민회’서 토론·결정 조유진 청장 “주민뜻 구정 반영”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr