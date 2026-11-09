서울Pn

검색

관악구, 내년 열리는 서울 세계청년대회 성공 개최

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘우수 평생학습도시’ 용산구, 교육부장관상

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

어떤 장애가 있든 ‘마주 보는’ 마포

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

재능·노하우 이웃에 전하는 금천 ‘G-숨은 달인학

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘원스톱 민원행정’…평택시, ‘민원봉사국’ 신설·‘시장 직속 민원 플랫폼’ 구축

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

평택시청 전경


경기 평택시는 6일 민선 9기 핵심 공약인 원스톱 민원행정 실현을 위해 신설한 ‘민원봉사국’이 첫 업무를 시작했다고 밝혔다.

이날 최원용 시장은 민원봉사국을 방문해 직원들을 격려하고, 시민의 입장에서 신속하고 책임감 있게 민원을 처리해 줄 것을 당부했다.

민원봉사국은 시민이 여러 부서를 찾아다니는 불편을 줄이고, 행정 내부 협의 지연을 차단해 부서 간 협업을 통한 신속하고 효율적인 민원처리 체계를 구축하기 위해 신설했다.

민원봉사국은 원스톱민원과, 민원봉사과, 건축허가과, 주택과 등 4개 부서로 구성된 가운데 원스톱민원과에는 6급 이상 경력 공무원으로 구성된 ‘베테랑팀’을 신설해 건축 인허가 업무 등에 대한 원스톱 민원 서비스를 지원한다.

이와 함께 시민이 시장에게 직접 민원과 정책 제안 등을 전달할 수 있는 ‘시장 직속 민원 플랫폼’도 구축해 2027년 1월 정식 운영에 들어갈 예정이다.

최원용 시장은 “민원은 시민의 목소리를 가장 가까이에서 듣는 소중한 소통창구”라며 “시민이 여러 부서를 찾아다니지 않도록 행정이 먼저 움직이고 책임지는 민원 서비스를 만들어 달라”고 당부했다.

이어 “민원봉사국 신설과 시장 직속 민원 플랫폼 구축을 통해 시민과의 소통을 강화하고, 시민이 체감할 수 있는 행정의 변화를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

학교·마을 함께 그린 통학로 벽화… 붓질로 꽃피우는

연북중에 색 입힌 박운기 구청장

성북의 정원엔 뭔가 특별한게 있다

가족축제 ‘성북 가득가든’ 성황 독서·쉼·교류의 생활공간 확장 이승로 청장 “주민, 주인되도록”

예비·초기 창업자 위한 AI 시대의 전략 모색하는

13일 문화예술회관서 ‘창업포럼’ 정창수 청장 “창업생태계 활기”

데이터센터 갈등, 구민 지혜로 푼다

영등포신청사·돌봄 등 10대 현안 주민 200명이 ‘민회’서 토론·결정 조유진 청장 “주민뜻 구정 반영”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr