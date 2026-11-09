‘원스톱 민원행정’…평택시, ‘민원봉사국’ 신설·‘시장 직속 민원 플랫폼’ 구축

경기 평택시는 6일 민선 9기 핵심 공약인 원스톱 민원행정 실현을 위해 신설한 ‘민원봉사국’이 첫 업무를 시작했다고 밝혔다.
이날 최원용 시장은 민원봉사국을 방문해 직원들을 격려하고, 시민의 입장에서 신속하고 책임감 있게 민원을 처리해 줄 것을 당부했다.
민원봉사국은 시민이 여러 부서를 찾아다니는 불편을 줄이고, 행정 내부 협의 지연을 차단해 부서 간 협업을 통한 신속하고 효율적인 민원처리 체계를 구축하기 위해 신설했다.
민원봉사국은 원스톱민원과, 민원봉사과, 건축허가과, 주택과 등 4개 부서로 구성된 가운데 원스톱민원과에는 6급 이상 경력 공무원으로 구성된 ‘베테랑팀’을 신설해 건축 인허가 업무 등에 대한 원스톱 민원 서비스를 지원한다.
이와 함께 시민이 시장에게 직접 민원과 정책 제안 등을 전달할 수 있는 ‘시장 직속 민원 플랫폼’도 구축해 2027년 1월 정식 운영에 들어갈 예정이다.
이어 “민원봉사국 신설과 시장 직속 민원 플랫폼 구축을 통해 시민과의 소통을 강화하고, 시민이 체감할 수 있는 행정의 변화를 만들어 가겠다”고 밝혔다.
안승순 기자