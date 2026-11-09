추미애 ‘재정 상황 비상’ 선언… 경기도, 5년 된 ‘광교 청사’까지 매각 검토



경기도청 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

7조원의 빚을 지고 있는 경기도가 재정 위기에서 벗어나기 위해 5년 된 광교 청사 매각을 검토하고 있다. 지방자치단체가 재정난을 이유로 현재 쓰고 있는 청사 매각을 추진하는 사례가 거의 없어 실제 매각으로 이어질지 관심이 쏠리고 있다.홍은광 경기도 대변인은 9일 서면 브리핑을 통해 “경기도는 재정위기 비상 선언 이후 재정위기 극복을 위한 지방세제 개편과 함께 강력한 자구 노력 및 자체 재원 마련 방안을 추진하고 있다”며 “광교청사 토지와 건물도 매각 검토 대상에 포함된다”고 밝혔다.매각 대상은 수원시 영통구 경기융합타운 내 도청사와 주차장 등으로 토지 공시지가와 건물 시가표준액은 2,900억원(기준가격) 수준이다. 통상 기준가격의 2.5~3배 수준인 감정평가 추정액은 7,200억원에서 8,700억원으로 추산된다. 프리미엄이 붙으면 최대 1조원까지 이를 수 있다.경기도는 공유재산 및 물품 관리법 등 법률 검토 작업에 들어간 상태이며, 매각 뒤에는 다시 빌려 쓰는 방안도 논의 중인 것으로 알려졌다.다만, 경기도가 매각을 결정하더라도 공유재산관리계획 변경은 도의회 승인 등 여러 절차를 거쳐야 한다.홍 대변인도 “광교청사 매각 추진은 법적·행정적 절차 및 행정업무 공간 계획 등에 대한 종합적인 검토가 선행돼야 할 문제”라며 “도의회와의 협의 및 동의 절차가 필요하다”고 설명했다.경기도는 부동산 경기 침체로 지방세 수입 급감과 이에 따른 지방채 발행과 기금 차입 등으로 누적 채무가 7조원을 넘어서는 등 재정 위기에 빠져 있다.추미애 지사는 취임 첫 일성으로 지난 8월 5일 ‘재정 비상상황’을 선언하고 세입 확충과 함께 고강도 세출 구조조정을 벌이고 있다. 또한 국가직으로 전환된 소방관의 인건비 국비 지원 등 지방세법 개정을 국회에 촉구하고 있다.안승순 기자