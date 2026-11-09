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신계용 시장, 행안부에 ‘법무부 존치·서울대 AI 연구시설 유치 의견’ 전달

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과천시청 전경


신계용 경기 과천시장이 ‘정부과천청사 중·장기적 활용방안 연구용역’과 관련해 정부과천청사와 유휴지의 향후 활용방안에 대한 과천시의 공식 의견을 행정안전부에 전달했다.

앞서 신계용 과천시장은 3일 정부서울청사 별관에서 열린 행정안전부 주관 ‘제2차 중앙행정기관 이전 공청회’에 참석해 정부과천청사 중장기 활용방안 연구용역에 과천시가 참여할 수 있도록 공식적인 의견 수렴 창구를 마련해 달라고 요청한 바 있다.

이날 행정안전부 관계자가 과천시의 의견을 검토하겠다는 입장을 밝힌 데 대해 시는 6일 정부과천청사의 기능 유지와 지역 발전을 위한 구체적인 의견을 제출했다.

주요 의견은 ▲정부과천청사 중장기 활용방안 연구용역 관련 과천시 공식 협의체 구성을 통한 실질적인 의견 수렴 ▲법무부의 정부과천청사 존치 및 서울대학교 AI 연구시설 유치 ▲과천경찰서·소방서의 정부과천청사 유휴지(중앙동 5번지/국유지) 이전 ▲정부과천청사 앞 유휴지의 시민광장 기능 강화 등 4개 사항이다.

신계용 시장은 “정부과천청사와 유휴지의 향후 활용 계획은 과천의 미래를 결정하는 중요한 사안”이라며, “과천시의 의견이 정부의 중장기 활용 계획에 실질적으로 반영될 수 있도록 적극적으로 의견을 개진하고, 과천의 도시 기능 유지와 미래 발전을 위해 모든 행정적 노력을 기울이겠다”라고 밝혔다.


안승순 기자
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