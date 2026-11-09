이정미 서울시의원 “정체된 남대문시장 혁신 사업, 주변 대규모 개발과 유기적으로 연계해 새로운 돌파구 마련해야”

이 의원, 지난 6일 서울시 미래공간기획관 행정사무감사서 남대문시장 일대 혁신사업 추진 상황 점검, 실현 가능한 추진 방안 마련 촉구

이 의원 “주변 개발사업과의 연계 통해 사업이 재추진될 수 있도록 서울시가 추진 상황 관리·관계자 협의 이어가야”

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서울특별시의회 이정미 의원(국민의힘·중구1)은 지난 6일 서울시 미래공간기획관 행정사무감사에서 남대문시장 일대 혁신사업의 주요 세부사업들이 각종 심의에 가로막혀 난항을 겪고 있는 점을 지적하고, 실현 가능한 추진 방안 마련을 촉구했다.이 의원은 먼저 계획 당시 약 275억원의 사업비가 예상됐던 숭례문 조망길 조성사업의 추진 상황을 점검했다. 해당 사업은 숭례문 인근에 입체보행로와 편의시설 등을 설치하는 계획으로, 국가유산청과 네 차례 협의를 거쳐 사업 규모를 축소했음에도 국가유산청이 문화유산 보존을 이유로 부동의 입장이 유지되고 있어 추진이 어려운 상황이다.이에 이 의원은 “숭례문이 국가유산이라는 사실은 사업 구상 단계부터 충분히 인지할 수 있었던 사항”이라며 “국가유산청과의 협의가 계속해서 난항을 겪는다면 사업을 유보하고, 남대문시장과 남대문로5가 일대 재개발 및 인근 건축물 리모델링 등 주변 개발사업과 연계하는 방향으로 재검토할 필요가 있다”고 지적했다.또한 남산 관광객을 남대문시장으로 유입하기 위한 백범광장 공중전망대 조성사업 역시 두 차례의 서울시 투자심사에서 사업 효과와 수요 등에 대한 재검토 의견을 받은 점을 짚었다. 이 의원은 향후 주변 민간개발사업과 연계해 공공시설을 확보하는 방향으로 사업 방식을 전환하더라도, 서울시가 관련 개발계획을 지속적으로 점검하고 공공기여 등을 통해 당초 사업 취지를 실현할 수 있도록 노력해야 한다고 주문했다.남대문시장 편의공간 조성 사업과 관련해서는 민간 토지소유주와 상인들의 동의를 얻기 어려워 사업 추진이 난항을 겪고 있는 상황을 강하게 짚었다. 해당 사업은 과거 지하 적환장으로 쓰이던 공간 등을 활용해 관광객과 상인을 위한 쉼터와 휴게 공간, 안내 센터, 물품 보관소 등을 마련하겠다는 계획이다.이 의원은 “남대문시장의 편의 시설 확충은 방문객들의 이용 편의를 높이고 전통시장 활성화에도 크게 기여할 수 있는 사업”이라며, “비록 민간 개발과 연계하는 방식으로 방향을 전환하더라도 서울시가 팔을 걷어붙이고 나서서 토지소유주 및 상인들과 긴밀히 협의하고, 실질적인 영업 환경 개선과 방문객 유입으로 이어질 수 있는 묘안을 함께 찾아야 한다”고 지적했다.끝으로 이 의원은 “최근 남대문시장이 내·외국인 관광객과 다양한 연령층이 즐겨 찾는 명소로 다시금 주목받고 있는 만큼, 이러한 활기가 꾸준한 소비 증대와 지역 경제 활성화로 이어지기 위해서는 서울시의 전폭적인 지원이 필수적”이라고 강조했다. 이어 “남대문시장 일대의 혁신 사업이 본래의 취지를 살려 가시적인 성과를 낼 수 있도록 주변 개발 사업과의 연계 가능성을 지속해서 모니터링하고, 관계자들과의 끈기 있는 소통을 통해 사업 추진의 확실한 돌파구를 마련해 달라”고 당부했다.이에 안대희 미래공간기획관은 “주변 민간 개발과의 유기적인 연계를 통해 남대문시장 인근 지역을 더욱 활성화할 수 있는 맞춤형 시설 도입 방안을 면밀히 검토하겠다”는 취지로 답변했다.김지수 리포터