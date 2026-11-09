강신욱 서울시의원 “119 신고 대응부터 초고층 건축물 소방 장비 확충까지… 빈틈없는 초기 소방 대응체계 구축 시급”

지하철 응급환자 신고에 “다음 역에서 내려 신고하라”…119상황실 대응 전문성 지적

초고층·지하연계복합건축물 249개소…법 제정 이전 건축물 초기대응 장비 확보 촉구

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지하철에서 승객이 쓰러졌다는 119 신고에 상황실 근무자가 다음 역에서 내려 다시 신고하도록 안내한 사례가 확인되면서, 긴급상황에서 신고 접수 및 대응체계 개선 필요성이 제기됐다.또한 서울시 내 초고층 및 지하연계복합건축물 249개소 가운데 관련 법 제정 이전에 허가받은 일부 건축물은 공기호흡기와 방화복 등 초기대응에 필요한 장비가 충분히 갖춰지지 않은 것으로 나타났다.서울특별시의회 도시안전건설위원회 강신욱 의원(국민의힘·강남2)은 지난 5일 제340회 정례회 소방재난본부 행정사무감사에서 119상황실의 신고 대응 실태와 초고층·지하연계복합건축물의 소방 장비 관리 체계를 점검하고, 현장 중심의 제도 개선을 촉구했다.강 의원은 직접 목격한 지하철 응급환자 발생 사례를 제시하며, 최초 신고 당시 119상황실 근무자가 신고자에게 “지하철에서 내리셔야 해요”, “내리셔서 신고해 주세요”라고 안내한 점을 지적했다.특히 이후 재신고 과정에서는 다른 근무자가 “전화 끊지 마세요. 연결해 드릴게요”라고 안내한 사실을 비교하며, 동일한 긴급상황에서도 근무자에 따라 대응 수준에 차이가 발생하는 문제를 짚었다.강 의원은 “119상황실은 시민의 생명과 직결되는 골든타임을 책임지는 곳”이라며, “근무 경력이 짧다는 이유로 대응 미숙을 설명할 것이 아니라, 현장경험과 전문성을 갖춘 인력 배치 및 교육체계 개선이 필요하다”고 강조했다.이어 초고층 및 지하연계 복합건축물의 초기 대응 장비 확보 문제도 강도 높게 제기했다. 강 의원은 관련 법령이 제정되기 이전에 허가를 받은 건축물의 경우, 공기호흡기나 방화복 같은 기본적인 장비조차 제대로 갖춰지지 않은 사례가 존재한다며 기존 건축물을 상대로 한 단계적인 장비 확보 방안을 조속히 마련해야 한다고 주장했다.강 의원은 “초고층 건축물이나 지하철 역사와 밀접하게 연결된 복합건축물은 수많은 불특정 다수가 상시 이용하는 공간”이라며, “만약 공기호흡기조차 구비되어 있지 않다면 초기 대응 인력이 화재 현장에 접근하는 것조차 불가능해 큰 피해로 이어질 수 있다”고 우려를 표했다.또한 “단지 법이 만들어지기 전에 지어졌다는 이유만으로 안전관리의 사각지대에 방치해 두어서는 결코 안 된다”며, “서울소방재난본부가 소방청에 적극적으로 제도 개선을 건의하고, 서울시 내 관계 부서들과도 긴밀히 협력하여 기존 건축물의 필수 소방 장비 확보를 반드시 이뤄내야 한다”고 촉구했다.마지막으로 강 의원은 “소방 대응의 성패를 가르는 핵심은 무엇보다 신속하고 정확한 초기 대응에 있다”며, “119 신고 접수 단계부터 현장의 소방 장비 확보에 이르기까지 시민의 소중한 생명을 지키는 데 단 한 치의 부족함도 없도록 소방재난본부가 실효성 있는 근본 대책을 마련해 달라”고 당부했다.김지수 리포터