이숙자 서울시의원 “서울시 소방재난본부 첨단장비운용팀, 도입에 급급한 ‘장비 구매 부서’로 전락해선 안돼”

소방로봇 97일 수리·화재순찰 기록 불일치 지적

직장 내 괴롭힘 근절·소방 출동체계 개선 촉구



이숙자(오른쪽) 서울시의원 소방재난본부 현장감사.

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서울특별시의회 도시안전건설위원회 소속 이숙자 의원(국민의힘·서초2)은 2026년 소방재난본부 행정사무감사에서 첨단 소방장비의 운영 실태와 전통시장 화재순찰로봇의 관리 문제를 집중 점검하고, 직장 내 괴롭힘 대응과 화재 출동체계 개선을 촉구했다.이 의원은 서울시가 38억원을 투입해 첨단 소방장비 6종 25대를 신규 도입하는 가운데, 2억 3000만원에 도입한 4족 보행로봇이 올해 9월까지 8건 출동에 그치고 장비 파손으로 97일간 수리를 받은 사실을 지적했다.아울러 기존 장비의 유지관리와 실전 교육, 신속한 정비체계를 갖추고 신설 예정인 첨단장비운용팀이 장비 구매를 넘어 실질적인 운영·관리 역할을 해야 한다고 주문했다.전통시장 AI 화재순찰로봇의 2025년 일일 순찰보고서 341건 중 56건에서 서울시 결과표보다 적은 순찰 횟수가 기록된 사실을 지적했다.또한 이 의원은 올해도 장비 고장 8건으로 총 10일간 순찰이 중단된 점을 들어, 소방재난본부가 직접 운행기록과 반복 고장 원인을 확인하고 운영 실태를 철저히 관리할 것을 요구했다.이어 노원소방서 내에서 발생한 직장 내 괴롭힘 사건과 관련해, 가해자 1명이 검찰 기소 이후에야 비로소 해임된 경위를 엄중히 따져 물으며 최초의 징계와 감찰 과정이 과연 적정했는지 거세게 질책했다. 아울러 철저한 피해자 보호와 2차 가해 방지, 그리고 실효성 있는 직장 내 괴롭힘 근절 대책을 조속히 마련하라고 촉구했다.이에 대해 소방재난본부는 첨단 장비의 사후 유지보수 조건을 계약 단계부터 꼼꼼히 반영하고 있으며, 화재순찰로봇의 실제 운용 실태를 면밀히 점검하여 관리 체계를 보완하겠다고 답변했다. 아울러 직장 내 괴롭힘 사건과 관련해서는 가해자 해임 조치와 더불어 피해자 분리, 심리 치료 지원 등 현재까지의 후속 조치 현황을 설명했다.이 밖에도 이숙자 의원은 동시다발적으로 화재가 발생할 경우 생길 수 있는 출동 공백을 깊이 우려하며, 특히 서초구 내에서 현장 도착까지 골든타임인 7분을 초과한 사례가 무려 23건에 달한다는 점을 짚어냈다. 그러면서 양재 및 내곡 등 소방 출동 취약 지역의 대응 체계를 전면 개선해 달라고 요청했다.이 의원은 “첨단 소방 장비가 현장에서 이름뿐이 아니라 실질적인 화재 예방 기능을 톡톡히 수행할 수 있도록 철저하게 관리해야 한다”며, “소방공무원들이 서로를 존중하며 안전하게 일할 수 있는 건강한 일터가 조성되어야만 비로소 시민들에게도 온전하고 빈틈없는 소방 서비스를 제공할 수 있다”고 거듭 강조했다.김지수 리포터