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박순희 경기도의원 “학교시설 개방 모범사례 확산하고, 평일 이어 주말 개방도 확대해야”

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▲박순희 경기도의원이 6일 김포교육지원청에서 열린 교육기획위원회 행정사무감사에서 학교시설 주말 개방 확대와 일선 학교 관리 부담 완화를 위한 지원체계 구축을 촉구하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 교육기획위원회 박순희 의원(더불어민주당, 부천8)이 6일 김포교육지원청에서 진행된 2026년도 행정사무감사에서 학교시설 개방을 둘러싼 교육지원청의 선제적인 노력을 격려하는 한편, 주민 수요에 부합하는 주말 개방 확대와 일선 학교 현장의 관리 부담을 덜어줄 실효성 있는 지원체계 마련을 촉구했다.

이날 감사에서 박순희 의원은 “의정부교육지원청의 청사 주차장(54면) 무료 개방과 관사 부지를 활용한 공영주차장(31면) 조성, 폐교(구 고산초) 운동장 개방 및 무인 경비 도입은 훌륭한 모범 사례”라고 평가했다. 이어 “김포교육지원청 역시 10곳 중 8곳이 평일 방과 후 체육시설을 개방하고 있다”며 “이러한 선도적 사례가 도내 25개 교육지원청 전역으로 확산되길 바란다”고 밝혔다.

이와 함께 박 의원은 지역 주민의 실제 이용 수요와 현재의 학교시설 개방 실태 사이에 놓인 간극을 짚었다. 박 의원은 “평일 개방은 비교적 원활하지만, 정작 주민들의 여가 수요가 집중되는 주말 개방률은 여전히 저조하다”며 “주민들의 기대와 시설 관리 및 안전사고 책임을 홀로 떠안아야 하는 일선 학교의 부담 사이에 상당한 괴리가 존재한다”고 지적하며 학교 현장의 부담을 완화할 상생 대책 마련을 주문했다.

이에 대해 김규수 의정부교육장은 “수치상 개방률에 비해 주민 체감도가 낮다는 점에 공감한다”며 “지자체 협의를 통한 시설 맞춤형 개방과 노인 일자리 인력을 활용한 관리 인력 지원 등 주민이 체감할 수 있는 방안을 지속해서 마련하겠다”고 답변했다.

마지막으로 박순희 의원은 “주민들이 느끼는 체감이 아직 미미할지라도, 교육지원청이 지역사회와의 상생을 위해 꾸준히 노력하고 있다는 인식을 심어줄 수 있도록 지속해서 힘써 달라”고 당부했다.


양승현 리포터
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