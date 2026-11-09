장윤정 경기도의원 “예산 투입된 프리랜서 플랫폼 ‘프리웨이’ 실적 저조… 대대적 개선 촉구”



▲장윤정 경기도의원이 9일 경기도 경제실을 상대로 열린 경제노동위원회 행정사무감사에서 프리랜서 전용 플랫폼 ‘프리웨이’의 운영 실태를 지적하고 활성화 대책 마련을 촉구하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 경제노동위원회 장윤정 의원(더불어민주당, 안산3)이 9일 경기도 경제실을 상대로 진행된 행정사무감사에서 도내 프리랜서 지원을 목적으로 마련된 전용 플랫폼 ‘프리웨이’의 운영 부실과 저조한 실적을 지적하며 전반적인 개선책 마련을 촉구했다.경기도는 「경기도 프리랜서 지원 조례」에 근거해 프리랜서를 대상으로 한 법률 상담과 인건비 자문, 일감 연계 등을 뒷받침하고자 지난 2021년 12월 계약을 맺고 구축비 1억 8천만원과 함께 해마다 운영·유지관리비를 들여 플랫폼 ‘프리웨이’를 운영하고 있다.그러나 장윤정 의원이 경기도로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 도내 프리랜서 규모가 80여만명에 이르는데도 해당 플랫폼에 등록한 프리랜서는 68명에 그친 것으로 확인됐다. 아울러 2025년 기준 플랫폼에 올라온 일감 547건 가운데 실제 계약 체결로 연결된 사례는 30건(약 5.4%)에 머물렀다.장 의원은 “막대한 도비가 투입된 플랫폼임에도 도민 홍보가 전혀 되지 않고 있으며, 모집 및 지원을 위한 경기도의 노력이 턱없이 부족하다”며 “조례에 명시된 법률 지원과 일감 연계라는 본래의 목적을 전혀 달성하지 못하고 있는 전형적인 예산 낭비 사례”라고 비판했다.이어 장 의원은 “프리랜서들이 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 지원 체계를 재정비하고 대대적인 홍보 및 일감 매칭 활성화 대책을 마련해야 한다”며 “이번 예산 심의 과정에서 해당 사업의 실효성을 면밀히 다시 챙겨볼 것”이라고 강조했다.이에 대해 경기도 경제실장은 “플랫폼 홍보 및 일감 연계 실적이 미흡했음을 인정하며, 지적받은 문제점들을 즉시 검토하여 프리랜서 지원 사업 전반을 개선하겠다”고 답했다.양승현 리포터