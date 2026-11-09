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선정환 시의원 “디지털 교육 확대 맞춰 학교 전산망 개선해야”

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최근 인공지능(AI)이나 디지털 교육이 확대되는 가운데 학교 통신 환경도 이에 맞춰 개선해 달라는 요구가 제기된다.


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선정환 서울시의원.
서울시의회 제공


서울시의회 교육위원회 선정환 의원(더불어민주당·종로2)은 지난 6일 서울시교육청 행정사무감사에서 학내 전산망 운영 실태를 점검하고 학교 내부 통신 환경을 개선할 중장기 대책 마련의 필요성을 지적했다고 9일 밝혔다.

선 의원은 통신 케이블 노후 등으로 장비·배선 교체가 필요한 학교와 개선이 끝난 학교 현황을 질의했다. 교육정책국장은 이를 다시 확인하겠다는 취지로 답변했다.

또한 선 의원은 내년 3월 개통을 목표로 추진 중인 5단계 스쿨넷 서비스와 학교 내부의 노후 유·무선 네트워크 개선은 사업 대상과 내용을 구분해 살펴야 한다고 짚었다. 디지털 인프라 관련 예산 중 실제 노후 장비·배선 교체에 투입되는 규모를 확인하고, 외부 통신망 고도화에 맞춰 학교 내부에서도 활용할 여건을 갖춰야 한다는 것이다.

또한 전체 학교의 운영 실태와 노후화 정도를 파악해 체계적으로 관리해야 한다고 강조했다. 교육정책국장은 가능한 한 연말까지 현황을 파악하고, 내년 초까지 종합 계획을 수립하겠다고 답했다.

선 의원은 “학교별 노후화 정도와 개선 필요성을 고려해서 우선순위를 정해 달라”며 “교육부 등 관계 기관과 재원 확보 협의도 적극적으로 추진할 필요가 있다”고 강조했다.

아울러 기존 디지털 인프라 개선 사업과 연계한 중장기 계획을 마련하고, 연차별 소요 예산과 재원 확보 방안을 구체화할 것을 요구했다.

김주연 기자
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