선정환 시의원 “디지털 교육 확대 맞춰 학교 전산망 개선해야”

서울시의회 교육위원회 선정환 의원(더불어민주당·종로2)은 지난 6일 서울시교육청 행정사무감사에서 학내 전산망 운영 실태를 점검하고 학교 내부 통신 환경을 개선할 중장기 대책 마련의 필요성을 지적했다고 9일 밝혔다.
선 의원은 통신 케이블 노후 등으로 장비·배선 교체가 필요한 학교와 개선이 끝난 학교 현황을 질의했다. 교육정책국장은 이를 다시 확인하겠다는 취지로 답변했다.
또한 선 의원은 내년 3월 개통을 목표로 추진 중인 5단계 스쿨넷 서비스와 학교 내부의 노후 유·무선 네트워크 개선은 사업 대상과 내용을 구분해 살펴야 한다고 짚었다. 디지털 인프라 관련 예산 중 실제 노후 장비·배선 교체에 투입되는 규모를 확인하고, 외부 통신망 고도화에 맞춰 학교 내부에서도 활용할 여건을 갖춰야 한다는 것이다.
또한 전체 학교의 운영 실태와 노후화 정도를 파악해 체계적으로 관리해야 한다고 강조했다. 교육정책국장은 가능한 한 연말까지 현황을 파악하고, 내년 초까지 종합 계획을 수립하겠다고 답했다.
아울러 기존 디지털 인프라 개선 사업과 연계한 중장기 계획을 마련하고, 연차별 소요 예산과 재원 확보 방안을 구체화할 것을 요구했다.
김주연 기자