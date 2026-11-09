안시현 경기도의원, 문화 크라우드펀딩 12억 원 목표에 2억 원 모금… 달성률 17% 지적



▲안시현 경기도의원이 6일 문화체육관광국을 상대로 열린 문화체육관광위원회 행정사무감사에서 문화 크라우드펀딩 사업의 추진 실적을 점검하고 사업 지속 여부 재검토를 촉구하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 문화체육관광위원회 안시현 의원(더불어민주당, 동두천1)이 지난 6일 열린 문화체육관광국 행정사무감사에서 경기도 문화 크라우드펀딩 사업의 추진 실적을 점검하고, 당초 목표치에 크게 못 미친 결과를 토대로 내년도 사업 지속 여부를 면밀히 검토할 것을 촉구했다.이날 감사에서 안시현 의원은 문화 크라우드펀딩 사업이 도민 참여를 바탕으로 프로젝트의 시장성을 확인하고 도내 문화산업의 자생력을 끌어올리는 데 본래 취지가 있다고 짚었다. 해당 사업 공고 당시 제시된 목표는 200건 이상의 펀딩 추진과 12억원 이상의 모금 달성이었다.그러나 경기도가 제출한 자료를 보면 올해 10월 12일 기준 진행된 프로젝트는 148건으로 목표치의 74% 수준이었고, 이 가운데 목표 금액을 채운 프로젝트는 50건에 머물렀다. 전체 누적 모금액 역시 2억 766만원에 그쳐 당초 목표한 12억원 대비 17.3%의 달성률을 보였다. 안 의원은 5억원의 예산이 투입된 사업의 실적이 목표에 크게 미달한 구체적인 사유와 사업 운영 과정의 문제점을 밝힐 것을 주문했다.특히 모금 실적이 전무한 프로젝트가 적지 않게 나타난 점도 도마 위에 올랐다. 전체 진행 프로젝트 148건 중 모금액 달성률이 0%에 머문 사례는 27건으로 전체의 약 18%를 차지했다.안시현 의원은 “펀딩을 열기 전에 상품성과 수요를 검토했는지, 목표액과 리워드 구성을 적정하게 설정했는지, 프로젝트별 홍보계획을 마련했는지 확인해야 한다”며 모금 참여로 이어지지 못한 원인을 면밀히 분석해 개선책을 세울 것을 촉구했다.아울러 “펀딩 프로젝트를 플랫폼에 등록하는 것과 실제 수요를 만들어 시장성을 검증하는 것은 별개의 과제”라며 “올해 사업 평가에서 어떤 기준으로 사업 성과를 판단하고, 목표 달성이 어려운 경우 사업 구조나 운영사를 재검토할 계획인지 밝혀야 한다”고 요구했다.마지막으로 안시현 의원은 “예산이 투입된 사업은 프로젝트 건수를 채우는 데 그치지 않고, 도민 참여와 문화산업의 자생력 강화라는 목적을 달성했는지 냉정하게 평가해야 한다”며 “올해 평가 결과를 바탕으로 내년도 사업을 계속할지 신중히 검토해야 한다”고 강조했다.양승현 리포터