최보라 경기도의원 “경자청 2조 8천억 협약 실적, 실질 투자로 이어지도록 체질 개선해야”



▲최보라 경기도의원이 6일 열린 제395회 정례회 경기경제자유구역청 행정사무감사에서 투자 유치 실태에 대해 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 경제노동위원회 최보라 의원(더불어민주당, 광주1)은 6일 열린 제395회 정례회 경기경제자유구역청(이하 경자청) 행정사무감사에서 전국 최하위권에 머문 실태조사 결과를 짚으며, 경자청의 안일한 행정 태도와 실질적인 자본 유입으로 이어지지 못하는 업무협약(MOU) 운영 실태를 지적했다.이날 최보라 의원은 “산업통상부(이하 산업부)의 공식 실태조사 결과에 따르면 경기경제자유구역은 전국 9개 구역 중 사업체 수 0.6%, 매출액 0.3%, 투자액 0.5%에 불과해 사실상 뒤에서 2위인 전국 최하위권을 기록했다”며 “객관적인 국가 통계 지표가 바닥을 치고 있음에도 경자청은 언론을 통해 ‘인프라가 없는 상태에서 지정돼 실적이 낮을 뿐 아무 문제 없이 잘하고 있다’는 무책임한 해명으로 일관하고 있다”고 비판했다.또한 최 의원은 국가 공식 통계를 대하는 경자청의 태도에 대해서도 문제를 제기했다. 최 의원은 “산업부가 매년 막대한 예산을 들여 전국 구역을 객관적으로 비교·평가하고 있는데, 경자청은 행감 제출자료 각주에 ‘규모 차이가 커서 유의미한 시사점을 도출하기 어렵다’며 국가 공식 통계의 의미 자체를 깎아내리고 책임을 회피하고 있다”며 “외부 평가를 부정할 것이 아니라 경기경제자유구역의 현주소를 냉정하게 인정하고 정확한 자체 데이터부터 구축해야 한다”고 강조했다.이와 함께 MOU 체결 실적과 실제 투자 유입 간의 괴리 문제도 도마 위에 올랐다. 최 의원은 “경자청이 2조 8,661억원 규모의 MOU 체결 실적을 홍보하고 있지만, 이는 법적 구속력이 없는 사전 협약에 불과하며 실제 자본이 유입되는 외국인 직접투자(FDI) 도착 실적과는 심각한 괴리가 있다”며 “체결된 64건의 MOU 중 14건은 이미 투자를 포기하는 등 협약의 실효성이 크게 떨어지고 있다”고 짚었다.끝으로 최 의원은 “보여주기식 MOU 체결 건수나 협약 금액에 매몰되어 도민의 눈을 가려서는 안 된다”며 “MOU 체결 이후 실제 투자가 집행된 금액과 지연·철회된 사업을 엄격히 분리해 도민 앞에 투명하게 공개하고, 실질적인 기업 유치와 자본 투자가 이루어질 수 있도록 체질 개선에 총력을 다하라”고 당부했다.한편 평택 포승·현덕지구와 시흥 배곧지구 등을 중심으로 경제자유구역을 조성·관리 중인 경자청은 타 시·도에 비해 더딘 개발 속도와 저조한 외자 유치 실적으로 올해 초 언론의 지적을 받은 바 있으며, 이번 2026년도 행정사무감사에서도 구체적인 개선 방안을 제시하지 못해 도의원들의 비판을 받았다.양승현 리포터