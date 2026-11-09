이기대 경기도의원 “납품대금 연동제 예산 확충 및 공공기관 점검 강화해야”



▲이기대 경기도의원이 6일 열린 제395회 정례회 경제실 행정사무감사에서 납품대금 연동제 운영 실태 등에 대해 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 경제노동위원회 이기대 의원(더불어민주당, 고양9)은 6일 열린 제395회 정례회 경제실 행정사무감사에서 경기도 ‘납품대금 연동제’의 운영 실태를 점검하고, 도내 중소기업 권익 보호를 위한 실효성 있는 지원 대책 마련과 경기지역화폐의 공공 운영 전환 검토를 촉구했다.납품대금 연동제는 영세 중소기업을 보호하기 위해 원재료 가격뿐만 아니라 노무비와 경비 상승분까지 납품단가에 적정하게 반영하도록 지난 2024년 7월 조례 개정을 거쳐 제도적 기반을 마련했다. 그러나 지속적인 물가 및 원가 상승 국면에서도 현장 지원과 행정적 관심은 오히려 줄어들고 있다는 지적이 제기돼 왔다.이날 이기대 의원은 “2024년과 2025년 각각 6억 2,400만원이었던 대·중소기업 상생협력 활성화 사업 예산이 2026년 4억원(35.9%)으로 삭감되면서, 연동제 직접 사업비는 2025년 2억 8,000만원에서 2026년 1억 3,000만원으로 무려 53.6%나 반토막 났다”며 “도내 기업의 납품단가가 17년간 고작 20원 오르는 사이 경비는 10% 이상 폭등했다는 언론 보도가 나올 만큼 현장의 고통이 심각한데, 경기도는 조례를 제정해 두고도 예산을 대폭 삭감하며 뒷짐만 지고 있다”고 비판했다.이어 이 의원은 제도 실효성을 높이기 위한 구체적인 개선 방안을 제시했다. 이 의원은 “제도의 실효성을 확보하기 위해 첫째, 2027년 본예산 편성 시 납품대금 연동제 직접 사업비와 맞춤형 컨설팅 지원을 반드시 확충해야 한다”며 “둘째, 노무비와 에너지 경비를 반영하기로 한 표준 연동 모델 보급의 후속 조치로 ‘경기도형 표준 임가공 연동 약정서 및 산정 가이드라인’을 신속히 개발·보급하고, 셋째, 28개 도 산하기관의 연동제 적용 현황을 전수조사하는 한편 미수립 상태인 ‘5개년 기본계획’을 조속히 수립해 공정경제위원회를 정상 운영해야 한다”고 강조했다.아울러 도민의 민생 소비와 맞닿아 있는 ‘경기지역화폐’ 운영권의 공공 전환 준비도 주문했다. 이 의원은 “현행 대행사와의 계약 기간이 2028년까지 2년여 남은 만큼, 경기도주식회사 등 공공 영역에서 안정적으로 지역화폐를 운영할 수 있는 체계를 지금부터 차분히 준비해야 한다”며 “전자금융업 등록, 자본금 확충, 보안 인프라 구축, 전문 인력 확보 등 공공 운영에 필요한 제반 요건들을 현재 진행 중인 연구용역 과정에서 면밀히 살펴보고 구체적인 로드맵을 마련해 달라”고 당부했다.끝으로 이 의원은 “납품대금 연동제는 대·중소기업 간 상생을 위한 최소한의 안전망이며, 지역화폐는 골목상권과 지역경제를 지탱하는 핵심 공공 자산”이라며 “경기도의회 경제노동위원회 위원으로서 공공의 책임성을 바로잡고, 영세 소상공인과 중소기업이 정책의 온기를 피부로 느낄 수 있도록 끝까지 점검하겠다”고 밝혔다.한편 이날 행정사무감사에서 경제실장은 납품대금 연동제 활성화를 위한 인센티브 마련과 공공기관 적용 점검 필요성에 공감한다는 뜻을 밝혔으며, 경기지역화폐 공공 운영 방안 또한 현재 진행 중인 연구용역 결과를 토대로 도의회와 긴밀히 협의해 방향을 설정하겠다고 답했다.양승현 리포터