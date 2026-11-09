창원 철도망 확충 분수령…국가철도망 계획 반영 총력전

고속화철도 등 5개 사업 건의

시민 의견 모으고 국회 설득 병행



제5차 국가철도망 구축계획 대국민 의견수렴 안내문. 2026.11.9. 창원시 제공

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경남 창원시가 동대구~창원~가덕도신공항 고속화철도와 진해신항선 등 핵심 철도사업의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위해 막바지 대응에 나섰다.시민 의견 수렴 참여를 독려하는 한편 시장이 직접 국회를 찾아 여야 정치권의 협조를 요청할 계획이다.시는 국토교통부의 제5차 국가철도망 구축계획 수립을 위한 대국민 의견 수렴 행사를 앞두고 지역 신규 철도사업 5건의 국가계획 반영을 건의하고 있다고 9일 밝혔다.핵심 사업인 동대구~창원~가덕도신공항 고속화철도는 서울~창원 간 이동 시간을 2시간 20분대로 줄이고 대구·창원·부산을 잇는 초광역 경제권 구축을 위한 사업이다.진해신항선(CTX-진해선)은 부산신항과 진해신항, 가덕도신공항, 창원국가산단을 연결해 국가 물류 기반 시설 간 연계성을 높이고 군 수송체계의 안전성을 확보하는 데 목적이 있다.국토부의 사전 설문조사는 오는 13일까지 진행된다. 국토부 누리집과 코레일톡 앱, 주요 역에 설치된 QR코드를 통해 참여할 수 있다.시는 시민 의견을 모아 지역 철도망 확충의 필요성을 정부에 전달할 방침이다.강기윤 시장도 10일~12일 국회를 방문해 여야 국회의원들에게 주요 철도사업의 필요성과 국가적 추진 당위성을 설명하고 지원을 요청할 예정이다.강 시장은 “주요 철도사업의 국가계획 반영은 창원의 미래 성장뿐 아니라 진해신항 등 국가 핵심 기반 시설의 기능 확보를 위해서도 중요하다”며 시민들의 적극적인 의견 수렴 참여를 당부했다.창원 이창언 기자