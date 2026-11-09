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박상현 경기도의원 “그린바이오 산업, 계획 넘어 실질적인 사업 추진으로 이어져야”

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▲박상현 경기도의원이 6일 열린 ‘경기도 그린바이오 산업 육성 기본계획 수립 연구용역’ 최종보고회에서 회의를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 미래과학협력위원회 박상현 의원(더불어민주당, 부천2)은 6일 개최된 「경기도 그린바이오 산업 육성 기본계획 수립 연구용역」 최종보고회에 참석해 경기도 그린바이오 산업이 지속적으로 성장하려면 구체적인 사업과 예산을 뒷받침한 실행체계를 구축해야 한다고 강조했다.

이날 최종보고회 참석자들은 경기도 그린바이오 산업의 현황과 경쟁력을 진단하고, 원료 생산부터 소재 개발 및 사업화로 이어지는 산업 생태계 간 연계 강화 방안과 단계별 육성 전략을 심도 있게 논의했다.

자리에서 박상현 의원은 “그동안 그린바이오 산업의 기반을 마련하는 데 집중했다면, 앞으로는 이를 바탕으로 실질적인 사업을 추진하고 성과를 만들어 내는 단계로 나아가야 한다”며 “원료 확보부터 기술개발, 제품화, 창업, 인력양성, 판로까지 단절된 구간을 유기적으로 연결하는 것이 중요하다”고 밝혔다.

특히 박 의원은 그린바이오 산업 현장에 인공지능(AI)과 데이터 기술을 적극 접목해야 한다는 점도 짚었다. 박 의원은 “AI와 데이터를 활용해 생물자원을 발굴하고 연구개발 기간을 단축하는 한편, 수요기업이 필요로 하는 소재와 제품을 보다 신속하게 찾아낼 수 있는 산업환경을 조성해야 한다”고 제언했다.

이와 함께 빠르게 변화하는 기술환경을 감안해 중장기 기본계획을 수립할 때는 특정 기술이나 품목에 편중되기보다 시장과 산업 환경 변화에 유연하게 대처할 수 있는 구조를 설계해야 한다고 덧붙였다.

계획의 실효성을 높이기 위한 행정적 뒷받침도 주문했다. 박 의원은 “기본계획이 연구보고서로 끝나서는 안 된다”며 “실제 사업이 추진될 수 있도록 구체적인 사업계획과 예산, 담당 부서가 함께 마련돼야 한다”고 말했다. 또한 농업 분야와 바이오산업, 연구기관 및 기업 간 협력 체계를 공고히 다지고 산업화 과정에서 경기도가 가교 및 지원 역할을 충실히 수행해야 한다고 당부했다.

끝으로 박 의원은 “그린바이오 산업이 경기도의 새로운 성장동력으로 자리 잡기 위해서는 정책 방향을 실제 사업으로 연결하는 것이 중요하다”며 “이번 기본계획이 현장에서 체감할 수 있는 산업 육성 정책으로 이어지기를 기대한다”고 밝혔다.

양승현 리포터
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