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마산가고파국화축제 9일간 여정 마무리…가을 바다 물들였다

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올해 축제장 3곳으로 확대
국화 전시·공연·먹거리 풍성
지역 상권 연계 콘텐츠도 눈길
정확한 관람객 수 3주 뒤 집계


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제26회 마산가고파국화축제 모습. 2026.11.9. 창원시 제공


가을 바다와 국화가 어우러진 제26회 마산가고파국화축제가 9일간의 일정을 마무리했다.

축제장을 3곳으로 넓히고 국화 전시와 공연, 먹거리 등 즐길 거리를 다양화하면서 지난해보다 많은 관람객이 찾은 것으로 추정된다.

경남 창원시는 지난달 31일부터 이달 8일까지 마산합포구 일원에서 열린 마산가고파국화축제가 관람객들 호응 속에 막을 내렸다고 9일 밝혔다.

‘국화, 가을 바다를 품다’를 주제로 열린 올해 축제는 3·15해양누리공원과 합포수변공원, 마산해양신도시 등 3곳으로 공간을 넓혔다.

장소마다 국화 전시와 야간 경관, 먹거리 등 특색을 달리해 관람객들이 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 했다.

3·15해양누리공원에는 8개 테마로 꾸민 1억 5000만송이 규모의 국화 전시장이 들어섰고, 합포수변공원은 감성포차와 경관조명으로 밤바다의 분위기를 살렸다. 마산해양신도시에서는 TV·SNS(사회관계망서비스) 맛집 15곳이 참여한 푸드플레이스와 국화시네마, 인공지능(AI)·웨딩 체험존 등을 선보였다.

개막식 멀티미디어 불꽃쇼를 비롯해 국화분장대회와 댄스·치어리딩 페스티벌, 국향가요제, 인디뮤직페스타 등 공연도 이어졌다.


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제26회 마산가고파국화축제 불꽃놀이 모습. 2026.11.9. 창원시 제공


관람객 편의를 위한 주차 공간과 무료 셔틀버스도 확대했다.

14개 주차장에 5041면을 확보하고 이동식 화장실과 청소 인력을 추가 배치해 관람객 불편을 줄였다.

지역 상권과의 연계도 눈길을 끌었다. 창원투어패스와 연계한 국화투어패스를 출시하고 전통시장 할인 쿠폰을 배포했으며 축제장에 배달존을 마련해 주변 상권 이용을 유도했다. 바가지요금을 근절하고자 가격표시제와 원스트라이크 아웃제도 운영했다.

시는 축제 기간 3000여명의 안전·교통 인력을 투입해 단 한 건의 안전사고 없이 행사를 마쳤다고 밝혔다. 정확한 관람객 수는 이동통신 빅데이터 분석을 거쳐 3주 뒤 집계할 예정이다.

강기윤 창원시장은 “축제를 찾아준 시민과 관광객, 현장에서 힘을 보탠 자원봉사자와 관계자들에게 감사드린다”며 “빅데이터 분석과 평가를 통해 부족한 점을 보완하고 내년에는 더욱 발전된 국화축제를 선보이겠다”고 밝혔다.

창원 이창언 기자
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