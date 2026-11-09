오중석 서울시의원 “랜드마크 평가는 ‘공정률’ 아닌 ‘재방문율’… 4512억 노들섬 1인당 비용 전면 재검토해야”



오중석 서울시의원



※ 해외 사례 비용은 원화 환산(2026. 11. 4. 환율, 명목가)이며, 비용 기준(회당·연 예산·총사업비)은 사례마다 다름.

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서울특별시의회 주택공간위원회 오중석 의원(더불어민주당, 동대문2)은 지난 6일 열린 제340회 정례회 주택공간위원회 미래공간기획관 대상 행정사무감사에서 “랜드마크는 공정률이 아니라 다시 오는 사람으로 평가해야 한다”며 대형 랜드마크 사업의 성과지표를 방문·재방문·체류 중심으로 바꾸고, 사업 착수 전 목표 방문객과 1인당 비용을 의회에 먼저 제시할 것을 강력히 요구했다.오 의원은 노들섬 수변문화공간이 개방 11일 만에 약 10만 4000명가량이 찾은 사례를 들며 머무르는 공간의 중요성을 입증했으나, 미래공간기획관의 2026년 성과지표가 노들 글로벌 예술섬·용산국제업무지구 등 ‘조성 추진율(%)’ 중심에 머물러 방문객·재방문율·체류시간·외지인 비율을 측정하는 지표가 전무하다고 지적했다.또한 1인당 투입 비용 대비 방문객 수효를 비교 분석했다. 서울빛초롱축제(1인당 약 1070원), 한강 빛섬축제(약 2만 7000원), 2019년 노들섬 복합문화공간(조성비 기준 1인당 약 3만 9천000원)에 비해, 총사업비 4512억 원이 투입되는 노들 글로벌 예술섬은 서울시 추산 연 557만 명 달성 시에도 증가분 1인당 비용이 약 11만 1000원으로 2019년의 2.9배에 달한다고 짚었다. 아울러 서울로7017 방문객이 2022년 754만 명에서 2025년 603만 명으로 20% 감소한 점을 들어 보여주기식 랜드마크의 지속성 문제를 제기했다.오 의원은 일본 세토우치 국제예술제(회당 약 99억 원), 프랑스 리옹 빛 축제(연 약 48억 원) 등 500억 원 이하 예산으로 수십만~수백만 명을 유치한 해외 랜드마크 10곳의 총비용(약 759억 원)이 노들 예술섬 예산의 6분의 1 수준임을 제시했다. 이어 “성공한 해외 사례는 한곳에 집중 투자하기보다 문화유산과 마을을 따라 여러 지역으로 분산했다”며, 거대 단일 섬 개발과 문화유산 연계 소형 랜드마크 분산 정책 중 무엇이 시민에게 이로운지 따져봐야 한다고 강조했다.오중석 의원은 ▲랜드마크 성과지표의 재방문율·체류시간·상권 영향 중심 개편 ▲대형 사업 착수 전 목표 방문객 및 1인당 비용의 의회 선제 제출 ▲단기 소멸형 사업 예산 별도 보고를 요구하며, “랜드마크는 사람을 다시 오게 하고 지역 상권을 활성화해 경제가 돌게 만드는 역할을 해야 한다”고 밝혔다.김태이 리포터