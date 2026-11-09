최성운 경기도의원 “경기사진센터 교육프로그램 내실화하고 도민 참여 확대해야”



▲최성운 경기도의원이 6일 열린 2026년 문화체육관광국 행정사무감사에서 경기사진센터 운영 실태 및 개선 방안에 대해 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 문화체육관광위원회 최성운 의원(더불어민주당, 부천5)은 11월 6일 열린 2026년 문화체육관광국 행정사무감사에서 경기사진센터의 교육프로그램 운영 실태와 실적관리의 신뢰성 문제를 짚으며 실효성 있는 개선대책 마련을 촉구했다.도민 참여형 문화시설인 경기사진센터는 약 62억원의 예산을 들여 옛 서울대학교 농생대 건물을 리모델링해 조성됐으며, 현재 한양대학교 ERICA와 중앙대학교가 약 10억원 규모의 운영사업을 위탁받아 운영 중이다.이날 최성운 의원은 센터가 운영하는 교육프로그램의 낮은 수료율을 집중적으로 점검했다. 최 의원은 “‘사진으로 경청하기’는 모집 정원 25명 중 12명만 수료해 정원 대비 수료율이 48%에 그쳤고, ‘사진 인문학’ 역시 정원 25명 중 15명만 수료해 60%에 불과하다”며 “참여자 이탈 원인을 면밀히 분석하고 교육내용과 운영방식을 개선해야 한다”고 강조했다.이와 함께 신진 작가를 지원하는 프로그램인 ‘아이포트 2026’의 참여 규모와 비교해 투입 예산이 적정한지 살폈으며, 매주 금요일 총 26회에 걸쳐 진행된 ‘반려동물 동반관람의 날’ 누적 참여 인원이 53명에 머문 점을 지적하며 프로그램의 실효성과 전반적인 운영방식을 다시 검토할 것을 주문했다.이에 대해 최흥락 문화정책과장은 교육프로그램의 실효성을 한층 끌어올리고, 다각적인 홍보 활동을 펼쳐 도민 참여를 늘려 나가겠다고 답했다.끝으로 최 의원은 “경기사진센터는 막대한 예산을 투입해 조성한 도민의 문화공간인 만큼 단순히 프로그램을 운영하는 데 그쳐서는 안 된다”며 “정확한 실적관리와 교육프로그램의 내실화, 적극적인 홍보를 통해 더 많은 도민이 참여하고 문화적 혜택을 체감할 수 있는 시설로 운영해 달라”고 당부했다.한편 경기도의회 문화체육관광위원회의 2026년 행정사무감사는 문화체육관광국을 시작으로 오는 11월 17일까지 소관 공공기관을 대상으로 진행된다. 위원회는 이번 감사를 통해 주요 사업의 추진 실적과 예산 집행의 적정성, 기관 운영의 효율성 등을 두루 살피고 문화·체육·관광 분야의 정책 개선방안을 마련할 방침이다.양승현 리포터