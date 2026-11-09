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경기도의회 이종춘 의원 ‘K-바가지’ 논란 속 경기도 외국인 관광상품 관리 실태 점검

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▲이종춘 경기도의원(오른쪽)이 9일 열린 문화체육관광위원회 행정사무감사에서 외국인 관광상품 관리 실태에 대해 질의하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 문화체육관광위원회 이종춘 의원은 9일(월) 진행된 행정사무감사에서 외국인 관광객 유치 지원사업의 관리·감독 실태를 집중 점검하고, 관광객에게 사전 안내된 가격과 일정 및 서비스가 현장에서 실제로 이행되는지 철저히 확인해야 한다고 강조했다.

이날 이 의원은 “최근 외국인 관광객 대상 10배에 달하는 요금을 청구하는 등 K-바가지 실태 논란이 있다. 외국인 관광객에게 안내한 상품 가격과 실제 제공 내용이 다르거나, 선택관광·쇼핑에 따른 추가 비용을 충분히 알리지 않으면 개별 관광객의 피해를 넘어 한국 관광 전반의 신뢰를 떨어뜨릴 수 있다”고 지적했다.

또한 이 의원은 집행부가 제출한 자료에서 관광상품 가격 및 운영방식에 관한 사전 심사기준과 원가·수익구조 검증자료가 모두 ‘해당 없음’으로 표기된 점을 짚으며, 지원 대상 상품의 가격 책정과 실제 운영 내역을 검증하는 절차가 마련되어 있는지 따져 물었다.

아울러 경기관광공사가 A사와 관광마케팅 업무협약을 맺은 사실을 확인한 뒤 중국 문화여유부가 공개한 처분 사례를 거론했다. 이 의원은 A사의 계열사가 관광객과 정식 계약을 체결하지 않고 홍보했던 일정을 이행하지 않아 벌금 처분을 받은 바 있는데, 경기도 차원에서 이러한 사실을 사전에 파악하고 있었는지 질의했다.

이에 경기도 측이 협약을 맺은 당사자와 처분을 받은 법인은 서로 무관하다는 취지로 해명하자, 이 의원은 “관련 여부를 확인한 것은 다행”이라면서도 “공적 자금이 투입되는 사업인 만큼 상품 가격과 실제 운영 내용은 물론, 협약 상대방과 수행업체에 대한 점검 등 위험관리 절차도 제대로 작동해야 한다”고 강조했다.

끝으로 이종춘 의원은 경기도와 경기관광공사 측에 지원 대상 관광상품의 가격·일정·서비스 이행 점검자료 및 민원 대응 내역을 제출하도록 요구하는 한편, 향후 사업 지원 조건과 사후 확인 절차를 한층 보완해 보고할 것을 주문했다.

양승현 리포터
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