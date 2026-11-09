임창휘 경기도의원 “AI 대항해시대, ‘데이터센터 난개발’ 막을 선제적 데이터 클러스터 조성 시급”



▲임창휘 경기도의원이 9일 열린 제395회 정례회 AI국 행정사무감사에서 데이터 클러스터 조성과 관련해 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회 임창휘 의원(더불어민주당, 광주2)은 9일 진행된 제395회 정례회 AI국 행정사무감사에서 급증하는 데이터 수요에 발맞춰 경기도가 단순한 행정 데이터 관리를 넘어 거시적인 데이터 정책을 마련하고, 민간 데이터센터의 난개발을 막기 위한 ‘선제적 데이터 클러스터(집적단지)’ 조성에 나설 것을 촉구했다.이날 임창휘 의원은 AI 시대를 ‘대항해시대’에 빗대며 질의를 시작했다. 임 의원은 “흔히 AI 기술을 대항해시대의 ‘선박’에 비유하지만, 정작 선박이 항해할 ‘데이터라는 바다’를 어떻게 만들고 관리할 것인가에 대한 철학과 정책이 현재 경기도에는 빠져 있다”며 “2026년 기준 전 세계 데이터 생산량이 기가바이트(GB)의 1조 배에 달하는 약 200제타바이트(ZB)로 급증하는 상황에서, 공공기관 내부의 행정 데이터를 넘어 경기도 전역에서 생성·유통되는 데이터를 어떻게 담아내고 관리할 것인지가 AI 시대 주도권 확보의 핵심 과제”라고 지적했다.이어 임 의원은 민간 기업들의 데이터센터 수요가 수도권에 몰리는 현상과 이에 따른 ‘난개발’ 우려를 중점적으로 짚었다. 임 의원은 “정부는 메가 프로젝트 등을 통해 데이터센터의 지방 분산을 유도하고 있고 현재 수도권은 전력 공급 제약으로 건립이 억제되고 있지만, 실제 민간 기업의 수요는 여전히 경기도와 수도권에 강하게 쏠려 있다”며 “경기도가 지금 체계적인 관리 기준을 세우지 못한다면, 향후 전력 수급에 조금이라도 빈틈이 생겼을 때 과거 주택·공장·물류창고처럼 데이터센터 난개발이 도 전역에서 재연될 가능성이 매우 높다”고 강조했다.이와 관련해 AI국 측은 “데이터센터 급증에 따른 시·군 민원과 전력·용수 통합 관리 필요성에 대응하기 위해 ‘데이터센터 TF’를 발족했으나, 건축 인허가권은 시·군에 있고 전력 공급 권한은 중앙정부와 한국전력에 있어 도 차원에서 직접 제한하거나 육성 방향을 확정하는 데 행정적 한계가 있다”며 “현재 10메가와트(MW) 이하 소규모 데이터센터 개발 우려와 지역 경제 파급효과를 둘러싼 이견 등을 종합적으로 검토하며 한전 등 관계기관과의 협의를 고민하고 있다”고 답했다.이에 임 의원은 집행부의 소극적인 대응 한계를 짚으며 현장의 구체적인 위험 요인과 정책 대안을 함께 제시했다. 임 의원은 “공급 통제만으로 시장의 폭발적인 수요를 억누르는 것은 불가능하다”며 “10MW 이하 소규모 데이터센터의 무분별한 산재도 국가 데이터 경쟁력 측면에서 위험 요소지만, 더 큰 문제는 전력이 부족하면 자체 발전소까지 지어서라도 대규모 데이터센터를 구축하겠다는 민간의 계획이 실제 현장에서 추진되고 있다는 점”이라고 지적했다.아울러 시장의 수요를 제도권 내에서 체계적으로 흡수하기 위한 방안으로 ‘선제적 데이터 클러스터 조성’을 제안했다. 임 의원은 “과거 공장이 급증할 때 ‘산업단지’를 만들고, 물류 수요가 폭발할 때 선제적으로 ‘물류단지’를 조성해 난개발을 막고 산업을 육성했던 것처럼, AI국과 관계 부서가 협력해 데이터센터를 집적화할 수 있는 데이터 클러스터 계획을 선도적으로 준비해야 한다”고 밝혔으며, 집행부 측도 “전적으로 동의한다”며 공감을 나타냈다.끝으로 임창휘 의원은 해외의 정책 흐름을 거론하며 전력과 환경 문제를 포괄하는 통합 거버넌스 구축을 주문했다. 임 의원은 “최근 미국 중간선거 과정에서도 데이터센터 급증에 따른 전력망 과부하와 환경 문제를 직시하며 규제와 체계적 관리 틀을 강화하는 흐름이 뚜렷해지고 있다”면서 “경기도 역시 선제적인 데이터 계획과 체계화된 데이터 클러스터를 통해 데이터·AI 산업을 육성하는 동시에, 전력 및 환경 문제까지 철저히 관리할 수 있도록 부서 간 통합 논의 구조를 만들고 실효성 있는 종합 대책을 조속히 마련해 달라”고 당부했다.양승현 리포터