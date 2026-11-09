유주동 서울시의원 “로봇인공지능과학관, 용역노동자 2년 이상 계약·고용승계 지침 준수해야”



발언하는 유주동 의원

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서울특별시의회 유주동 의원(더불어민주당, 비례)은 2026년 서울시의회 기획경제위원회의 서울시립과학관 대상 행정사무감사에서 로봇인공지능과학관 외부 용역의 운영 실태를 지적하고, 2년 이상 계약 체결, 고용승계, 용역노동자 생활임금 적용, 전시운영 사무의 민간위탁 전환 검토를 강력히 요구했다.유 의원이 제출받은 자료에 따르면 로봇인공지능과학관은 올해 전시운영·경비·시설관리·청소 등 4개 영역을 1년 단위 외부 용역으로 운영하고 있다. 이 중 경비·시설관리·청소 3개 분야는 2024년 계약 이후 해마다 업체가 바뀌어 3년간 3개 업체를 거쳤으며, 전시운영 용역 업체 역시 올해 교체됐다.유 의원은 지난 9월 9일부터 시행된 고용노동부 「공공부문 도급노동자 보호 지침」을 제시하며 “특별한 사정이 없으면 계약 기간을 2년 이상으로 설정하고 업체 교체 시 기존 노동자를 승계하도록 한 것이 핵심”이라고 강조했다. 이어 “매년 신규 입사 처리 시 같은 자리에서 수년간 일해도 늘 1년 차에 머물게 된다”며 연말 예정된 내년 용역 공고부터 해당 지침을 즉시 적용할 것을 요구했다. 이에 과학관장은 지침 시행 및 시급 수준을 미처 알지 못했다고 답했다.또한 유 의원은 콘텐츠 기획·개발이 포함된 전시운영 사무를 1년짜리 용역에 맡기는 구조적 한계를 짚었다. 유 의원은 “민간위탁으로 전환 시 의회 동의 및 성과평가를 거쳐 사무의 전문성을 극대화할 수 있고 종사자 생활임금 보장도 가능하다”며 전환 적정성 검토를 당부했다.유주동 의원은 “전시 뒤편에서 시설을 지키고 청소하는 노동자들을 가장 먼저 살펴야 한다”며 “과학관이 용역노동자의 고용 안정과 임금 처우 개선에 적극적인 관심을 기울여 달라”고 덧붙였다.김태이 리포터