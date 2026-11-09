황인구 서울시의원 “서울 발명교육센터 노후화 심각… 21개 센터 전수조사 및 예산 확보 촉구”



황인구 서울시의원

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서울특별시의회 교육위원회 황인구 의원(더불어민주당, 강동5)은 제340회 정례회 서울시교육청 대상 행정사무감사에서 발명교육센터의 노후 시설과 운영 실태를 지적하고, 서울 시내 21개 센터에 대한 전수조사와 시설 개선 예산 확보를 촉구했다.황인구 의원이 교육청으로부터 제출받은 자료에 따르면 현재 서울 시내 21개 발명교육센터가 운영 중이며 2026년 운영 예산은 약 6억 9780만원이다. 황 의원은 “지식재산과 과학교육의 중요성이 높아지고 있음에도 정작 학생들이 이용하는 센터 환경은 이에 미치지 못한다”며, 현장 참관한 아주중학교 발명교육센터 등의 시설 및 교육 기자재 노후화 문제를 정조준했다. 이어 21개 센터의 시설, 기자재, 프로그램 운영 현황을 전수조사하고 예산 심의 전까지 소요 예산안을 제출할 것을 요구했다.또한 황 의원은 교육 기회의 지역 격차 해소를 위해 센터 확대 필요성을 제기했다. 특히 강동·송파 지역은 학생 수요가 많음에도 센터가 1곳에 불과한 점을 짚으며 장기적으로 자치구별 1개소 수준까지 확대할 것을 제안했다. 아울러 전문성 강화를 위해 서울시교육청 융합과학교육원과 연계한 통합 관리 체계 구축도 주문했다.이에 교육청 관계자는 발명교육센터 전반을 조사해 우선순위에 따른 연차적 개선 방안을 마련하겠다고 답했다.황인구 의원은 “과학기술 강국으로 나아가려면 어릴 때부터 발명과 과학에 관심을 가질 환경이 필수적”이라며 “발명교육센터가 미래 인재를 키우는 실질적 교육 공간이 되도록 시설 개선과 운영 내실화에 적극 나서 달라”고 당부했다.김태이 리포터