김정환 서울시의원 “서울 공원 내 생태계교란식물 3년간 축구장 773개 면적… 제거 실적은 32% 급감”



김정환 서울시의원

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서울특별시의회 김정환 의원(더불어민주당, 동작1)은 6일 열린 제340회 정례회 환경수자원위원회 정원도시국 대상 행정사무감사에서 서울시 공원 내 생태계교란식물 발생 규모에 비해 제거 실적이 감소하고 자치구 지원 예산도 턱없이 부족한 실태를 지적하며, 체계적인 관리계획 수립과 예산 확보를 강력히 촉구했다.김 의원이 제출받은 자료에 따르면 서울시 공원 내 생태계교란식물 발생면적은 2024년 180만 6060㎡, 2025년 186만 3270㎡, 2026년 185만 1520㎡로 최근 3년간 합계 약 552만㎡에 달했다. 이는 국제규격 축구장 약 773개에 해당하는 규모다. 반면 연간 제거면적은 2024년 243만 5860㎡에서 2026년 165만 300㎡로 약 32.2% 급감해 지속적인 관리 공백이 우려되는 상황이다.특히 자치구 예산 지원 부족 문제도 도마 위에 올랐다. 동작구의 경우 시공원 3개소에서 3년간 약 5만 7000㎡의 발생면적이 확인됐음에도 2026년 서울시 지원예산은 500만원에 불과했다. 김 의원은 “정원도시 조성만큼 기존 공원의 생태환경을 건강하게 유지하는 것이 중요하다”며 관리체계 및 예산 적정성의 전면 점검을 주문했다.아울러 지난해 「생태교란 생물 관리에 관한 조례」가 제정됐음에도 관련 내용이 타 조례 관리계획의 부분계획으로만 수립되고 있는 점을 꼬집으며 독립된 별도 관리계획 수립을 제안했다. 과거 가로수관리 예산의 재난안전기금 편성 사례를 언급하며 예산 부족으로 제거 활동이 축소되지 않도록 만전을 기할 것도 요구했다.김정환 의원은 “생태계교란식물의 확산을 막으려면 일회성 제거가 아닌 지속적이고 체계적인 관리가 필수적”이라며 “서울시가 책임감을 갖고 적극적인 예산 확보와 실효성 있는 대책 마련에 나서달라”고 강조했다.김태이 리포터