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신계용 “위례과천선·신림선 연장, ‘국가철도망 계획’ 설문에 꼭 참여해 주세요”

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신계용 경기 과천시장이 국토교통부가 추진하는 ‘제5차 국가철도망 구축계획’ 수립과 관련해 지역 철도망 확충 필요성을 알리고 시민들의 적극적인 의견 제시와 설문 참여를 당부했다.

과천시는 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035년)에 위례과천선의 과천지식정보타운 연장과 신림선 연장 등 2개 사업을 지역 최대 현안으로 꼽고 국토교통부에 반영을 건의 중이다.

위례과천선 연장은 지식정보타운 조성에 따른 인구 증가와 주거·업무 기능 확대에 대응하고 서울 방면 접근성을 높이기 위한 사업이며, 신림선 연장은 서울 남부권과의 연결성을 강화하는 노선이다.

제5차 국가철도망 구축계획과 관련해 국토교통부는 오는 13일까지 철도망 구축 우선 정책목표와 신규 철도사업 선정 원칙 등을 묻는 국민 사전 설문조사를 진행한다. 국토부 누리집과 ‘코레일’ 앱, 주요 철도역 안내 QR코드를 통해 참여할 수 있다.

이와 함께 13일 오전 서울 동작구 전문건설회관에서 국토부가 주최하고 한국교통연구원 주관으로 제5차 국가철도망 구축계획 관련 의견수렴 행사가 열릴 예정이다.

신계용 시장은 “위례과천선 지정타 연장과 신림선 연장은 과천의 미래 교통수요에 대응하고 시민 이동 편의를 높이기 위해 반드시 필요하다”며 “두 사업이 국가계획에 반영될 수 있도록 국민 사전 설문조사에 적극 참여해 힘을 모아달라”고 호소했다.

안승순 기자
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