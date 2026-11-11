박칠성 서울시의회 도시안전건설위원장 “물재생시설 안전관리 강화하고 노후시설 안전예산 확보해야”

서남물재생센터 화재 원인 규명 및 재발방지 대책 주문… 공단, 내열성 강화한 설비 교체 추진

UPS 노후 배터리 관리 부실 지적… 중랑천 수변사업 인허가 지연에 사전검토 강화 요구



지난 9일 열린 제340회 정례회 도시안전건설위원회 물순환안전국 및 서울물재생시설공단 행정사무감사에서 물순환안전국장에게 질의하는 박칠성 위원장. 서울시의회 제공



지난 9일 열린 제340회 정례회 도시안전건설위원회 물순환안전국 및 서울물재생시설공단 행정사무감사에서 서울물재생시설공단 이사장에게 질의하는 박칠성 위원장. 서울시의회 제공

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서울시의회 도시안전건설위원회 박칠성 위원장(더불어민주당·구로4)은 지난 9일 열린 제340회 정례회 도시안전건설위원회 물순환안전국 행정사무감사에서 서남물재생센터 슬러지건조시설 화재와 무정전 전원장치(이하 UPS) 관리 실태를 점검하고, 노후시설의 안전관리 강화와 선제적인 예산 확보를 주문했다. 아울러 중랑천 수변활력거점 조성사업의 인허가 지연 문제를 지적하며 사업계획 수립 단계부터 철저한 사전검토가 필요하다고 밝혔다.박 위원장은 지난 9월 17일 발생한 서남물재생센터 슬러지건조시설 화재와 관련해 철저한 원인 규명과 안전한 복구를 촉구했다. 당시 화재로 습식세정탑과 굴뚝, 대기자동측정장비 등이 손상되면서 하루 270톤 처리 규모의 건조시설 가동이 전면 중단된 상태다.박 위원장은 화재 당시 굴뚝 내부 온도가 불과 2분 만에 104℃에서 300℃까지 치솟았던 점을 지적하며, 설비 내부 열 축적이나 부품 재질, 시설 정지 과정 등이 화재에 영향을 미쳤는지 면밀히 확인할 것을 요구했다. 이에 공단 측은 관계기관 합동조사에도 정확한 발화 원인이 확정되지 않아 분진·퇴적물에 의한 열 축적, 세정수 공급 부족, 설비 정지 후 잔열, 전기·계측기 영향 등 네 가지 가능성을 두고 검토를 진행 중이라고 답변했다.재난관리기금 7억원을 투입해 2027년 2월까지 복구할 예정인 해당 시설에 대해, 박 위원장은 단순한 원상복구를 넘어 근본적인 안전성 개선을 이뤄야 한다고 강조했다. 아울러 화재 시설 가동 중단에 따른 슬러지 처리 공백과 추가 비용 발생 가능성도 집중 점검했다. 공단은 현재 타 건조 및 소각시설의 가동률을 높여 자체 처리하고 있으나 향후 정기정비 시 외부 위탁이 늘어날 수 있다고 설명했다. 이에 박 위원장은 정상 가동 시점까지 처리 공백을 최소화하고, 다른 물재생센터의 유사 시설에 대해서도 선제적인 안전점검을 실시할 것을 주문했다.이어 서울시 감사위원회의 하수처리 안전관리 실태 감사에서 드러난 무정전전원장치 관리 부실 문제가 도마 위에 올랐다. 감사 결과 서남물재생센터는 장비 이상을 확인하고도 약 8개월이 지나서야 교체했으며, 탄천물재생센터는 이상이 발견된 19개소 중 13개소에 대해 감사일까지 후속 조치를 취하지 않은 것으로 나타났다. 아울러 두 센터에서 총 64개소의 배터리가 내구연한을 넘겼음에도 방치된 사실이 확인됐다.박 위원장은 단순히 연한 초과 여부만 따질 것이 아니라 문제가 발생하기 전에 사전 점검과 조치를 취하는 태도가 중요하다고 역설했다. 아울러 장비 이상 발견 시 조치 기한을 명확히 설정하고, 노후 배터리 교체 계획과 소요 예산을 사전에 확보할 수 있는 체계적인 관리 방안을 마련할 것을 강력히 당부했다.한편, 중랑천(도봉구) 수변활력거점 조성사업과 관련해서는 한강유역환경청의 하천점용허가 미승인으로 2025년 편성된 예산 7억원의 사업 공정률이 0%에 머물러 있는 문제를 제기했다. 박 위원장은 과거 안양천 차크닉 사업에서도 인허가 문제로 당초 계획을 변경한 사례가 있었음을 언급하며, 유사한 문제가 반복되는 것은 사업 추진 전 관계기관과의 사전협의가 충분하지 않았기 때문이라고 지적했다.끝으로 박칠성 위원장은 노후시설 안전관리와 관련한 예산 확보의 중요성을 거듭 강조하며 “현장에 답이 있다. 실제 현장에 가보면 시민 안전을 위해 필요한 예산이 너무 많다”며 “서울시는 현장의 위험요인을 면밀히 살피고, 필요한 안전예산이 적기에 확보·집행될 수 있도록 적극적으로 대응해야 한다”고 밝혔다.류정임 리포터