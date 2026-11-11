이숙자 서울시의원 “서울시, 반포천·물재생센터 악취, 주민 불편부터 해결해야”… 근본대책 강조

반포천 악취 원인 해소 및 물재생센터 악취저감사업 효과 점검

침수취약주택 안전대책·서남센터 테니스장 계약 공정성 지적



질의하는 이숙자 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 도시안전건설위원회 소속 이숙자 의원(국민의힘, 서초2)은 2026년 물순환안전국 및 서울물재생시설공단 행정사무감사에서 반포천의 반복적인 악취 문제와 물재생센터 악취저감사업의 실효성을 집중 점검하고, 침수취약주택 안전대책과 공공공사 입찰·계약의 공정성 문제를 지적했다.이 의원은 최근 3년간 반포천 악취 민원이 여러 건 접수되고, 일부 지점에서 복합악취 2080배와 황화수소 최대 11.4ppm이 측정된 사실을 짚었다. 특히 생활하수 유입과 하루 6000t의 유지용수 재순환 과정에서 발생하는 오염 문제를 지적하며, 탈취시설 설치와 준설만으로는 반복되는 악취를 근본적으로 해결하기 어렵다고 밝혔다.이 의원은 “서울시가 대규모 예산을 투입해 대심도 배수시설을 건설하면서 반포천의 기존 악취 문제를 서초구 몫으로만 남겨둬서는 안 된다”며, 서울시가 서초구와 함께 하수 유입과 유지용수 수질 문제에 대한 근본적인 개선책을 마련할 것을 요구했다.이어 서남·탄천물재생센터의 악취저감사업에 2024년부터 올해 9월까지 총 110억 6600만원 규모의 사업비가 투입·편성된 점을 언급하며 투자 효과를 따져 물었다.법적 배출허용기준을 충족하고도 올해 서남센터에서 악취 민원에 따른 추가 점검이 22차례 실시된 점을 지적하며 “법적 배출허용기준을 충족한다고 하더라도 주민들의 악취가 안 나는 게 아니잖느냐”고 반문했다.물순환안전국은 반포천 복개구간 청소를 포함한 실효성 있는 대책을 함께 마련하겠다고 답했다. 서울물재생시설공단도 악취저감 사업으로 약 60%의 개선 효과를 거두었으나, 일부 노후 포집시설에서 누출 정황이 발견된 만큼 기술진단을 거쳐 보수를 서두르겠다고 밝혔다.이 의원은 지난 업무보고에서 특정 브랜드 지정 문제를 거론했던 서남센터 테니스장 개선사업과 관련하여 아크릴 바닥재 설치와 본공사를 분리 발주한 배경과 업체 선정 기준의 타당성을 추궁했다. 입찰에 단 한 곳만 참여해 유찰됐다는 물순환안전국 측의 답변에 대해 진입 장벽이 과도하게 높지 않은지 따져 물으며, 특정 업체에 특혜가 돌아가지 않도록 계약 및 선정 과정을 공정하게 재검토할 것을 요구했다.더불어 전체 침수 우려 가구 가운데 약 20%에 달하는 세대에 여전히 침수방지시설이 마련되지 않았음을 짚어내고, 집주인의 반대나 연락 끊김으로 인해 사각지대에 놓인 거주자들을 보호할 실효적 대책을 촉구했다.물순환안전국은 재산권 문제로 설치가 어려운 경우가 있다며, 세입자가 원할 경우 시설을 설치할 수 있도록 정부에 법령 개정을 추가 요청하겠다고 답변했다.끝으로 이숙자 의원은 “민원이 반복되는 지역과 개선 효과가 부족한 시설을 제대로 파악해야 한다”며 “주민들이 실제로 개선을 체감할 수 있도록 우선 개선대상과 추진일정을 담은 서남·탄천센터별 악취관리 개선계획을 마련해 달라”고 당부했다.류정임 리포터