한대희 시장, 국토부 장관에 ‘신분당선 군포 연장선’ 국가철도망 반영 건의



한대희 군포시장이 10일 김학영 국회의원과 함께 홍지선 국토교통부 장관을 만나 군포시의 6대 주요 현안을 건의하고 있다(왼쪽부터 김학영 의원, 홍지선 장관, 한대희 시장). 군포시 제공

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한대희 경기 군포시장이 10일 국토교통부에 ‘신분당선 군포 연장선’ 국가철도망 반영 등 군포시의 미래가 걸린 6대 주요 현안을 건의했다.한 시장은 이날 이학영 국회의원과 함께 홍지선 국토교통부 장관을 만나 가장 먼저 신분당선 군포 연장선(광교~북수원~의왕~군포~안산)의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 촉구했다. 해당 노선은 수도권 서남부 4개 지자체(군포, 수원, 안산, 의왕)를 동서로 잇는 광역철도로 총연장 14.54km, 사업비는 1조 6,168억원 규모다.그는 “군포시의 중심부를 관통하는 국도 47호선에 인접한 정부의 5개 택지개발사업(군포, 부곡, 당동2, 송정, 대야미지구)과 군포복합물류터미널로 군포시가 지난 30여년간 특별한 희생을 감당해 왔음에도 그동안 교통대책은 지구 내와 인접한 곳의 도로망을 구축하는 데 그쳤다”며, “여기에 약 10만명의 인구가 유입되는 의왕․군포․안산 3기 신도시에 국도 47호선의 일부 입체화만으로는 광역교통수요를 감당하기 어려워 신분당선의 3기 신도시 연장을 통한 교통수요 처리만이 유일한 해결책”이라고 강조했다.이어 군포 도심 발전을 가로막아 온 수도권 최대내륙물류기지 군포복합물류터미널(군포IFT) 기능의 2042년 완전 종결을 건의했다.한 시장은 복합물류터미널로 인한 연간 지방세 수입은 50억원 규모인 데 반해 화물차량 진·출입에 따른 도로파손·매연·소음 등 사회·경제적 비용은 연간 850억원 규모로 군포시와 시민들이 감당해 온 부담이 결코 적지 않다고 말했다.노후계획도시(산본) 특별정비구역 지정물량의 탄력적 허용도 요구했다.한 시장은 연내 산본 신도시 재건축 수요 대비 허용 정비물량은 턱없이 부족한 실정으로 정부의 신속한 주택 공급과 연계하여 정비기본계획상 4년 범위 내에서 구역 지정을 탄력적으로 허용해 줄 것을 제안했다.이 밖에도 한 시장은 ▲도시 단절 해소 및 균형발전을 위한 경부선·안산선 철도지하화 종합계획 반영 ▲GTX-C 금정역 남·북부 통합개발 국비 지원 ▲의왕군포안산 공공주택지구 훼손지 복구사업 재검토 등 3건의 현안도 건의했다.안승순 기자