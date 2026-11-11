서울시의회 도시안전건설위원회, 서남물재생센터 현장방문 실시… 하수처리시설 및 시설현대화 사업 점검

물재생센터 하수처리시설 운영 및 시설현대화 민간투자사업추진 현황 점검

박칠성 위원장 “안정적인 하수처리와 시설 안전관리 중요,시설현대화 사업은 공공성과 경제성을 면밀히 검토해야”



지난 10일 서남물재생센터를 방문한 서울시의회 도시안전건설위원회(위원장 박칠성). 서울시의회 제공



이날 위원회는 서울물재생시설공단으로부터 서남물재생센터 운영 및 수질관리 실태를 보고받았다. 서울시의회 제공



지난 10일 서남물재생센터를 방문한 서울시의회 도시안전건설위원회(위원장 박칠성). 서울시의회 제공

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서울시의회 도시안전건설위원회(위원장 박칠성)는 지난 10일 제340회 정례회 행정사무감사의 일환으로 강서구에 위치한 서남물재생센터를 방문하여 하수처리시설 운영 실태와 슬러지 건조시설 화재 현황, 물재생센터 시설현대화 민간투자사업 추진현황 등을 점검했다.위원회는 서울물재생시설공단으로부터 서남물재생센터 운영 및 수질관리 실태를 보고받았으며, 서울시 물순환안전국으로부터는 물재생센터 시설현대화 민간투자사업의 추진 현황과 향후 계획을 청취했다. 이어 지난 9월 17일 화재가 발생했던 제2처리장 슬러지 건조시설 현장을 직접 둘러보고, 구형 시설과 현대화된 시설을 대조하며 운영 및 안전관리 실태를 꼼꼼히 점검했다.위원회는 안정적인 하수 처리를 위한 시설 및 수질관리 체계를 한층 강화해 줄 것을 당부하는 한편, 슬러지 건조시설 화재 사고에 대해서는 정확한 원인 분석과 함께 실효성 있는 재발 방지 대책을 마련할 것을 당부했다. 이와 함께 서울시 물재생센터 시설현대화 민간투자사업과 관련해 사업의 필요성, 경제적 타당성, 그리고 재정 부담의 적정성을 다각도로 검토했다. 또한 기존 시설과 현대화 시설의 운영 현황을 면밀히 비교·분석하여 가장 합리적인 사업 추진 방안을 도출할 계획이다.박칠성 위원장(구로4, 더불어민주당)은 “물재생센터는 시민 생활과 직결되는 필수 기반시설인 만큼 안정적인 하수처리와 시설 안전관리가 중요하다”고 강조하고 “이번 현장점검에서 확인한 사항이 시설 안전관리 강화와 물재생센터 현대화 사업의 합리적인 추진에 반영되도록 시의회 차원에서도 지속적으로 살피겠다”고 밝혔다.서남물재생센터는 서울 서남권 9개 자치구와 경기 광명시 일부 지역의 하수를 처리하며, 하루 253만㎥의 하수처리 능력과 분뇨처리·하수 재이용 기능을 갖추고 있다.이날 현장방문에는 박칠성 위원장을 비롯해 임춘대, 함대건 부위원장, 공우석, 김병진, 김준성, 이동화, 최정은, 강신욱, 이수진, 이숙자 위원이 참석했다.류정임 리포터