김현우 서울시의원, 학교별 해충관리 실태 점검…맞춤형 방제 지원 촉구

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서울시의회 교육위원회 김현우 의원(더불어민주당, 성동2)은 지난 10일 서울시교육청 평생진로교육국 행정사무감사에서 학교 내 해충 관리 실태를 점검하고, 시설 설치 여부를 넘어 학생 생활공간의 해충 유입 및 불편 실태를 반영한 학교별 맞춤형 관리 방안 마련을 건의했다.교육청 자료에 따르면 조사 대상 1360개교 모두 방충망을 설치했으며, 이 가운데 1290개교가 포충기 또는 해충 유인 램프를 운영하고 있다. 그러나 설치 학교 중 1086개교(84.2%)는 설치 장소를 급식실로만 기재했으며, 복도 설치를 명시한 학교는 전체 조사 대상 중 7개교에 그쳤다.김 의원은 급식실의 철저한 해충 관리가 식품위생과 직결된다는 점에 공감하면서도, 교실과 복도·특별실 등 학생들이 실제 생활하는 공간의 해충 관리에도 관심을 기울여야 한다고 강조했다. 이어 “모든 학교에 포충기를 일률적으로 설치하자는 말씀은 아니다”라며 기존 방충 시설만으로 관리가 어렵고 학생 불편이 지속되는 학교를 대상으로 추가 방제 시설 지원을 검토할 것을 제안했다.실제 일부 학교에서는 돌봄 공간과 복도 등에도 포충기를 설치하고 있었지만, 평생진로교육국장은 이 같은 시설이 추가로 필요한 학교가 몇 곳인지는 아직 파악하지 못했다고 답했다. 또 급식실을 제외한 방충망·포충기·해충 유인 램프 등은 대부분 학교 기본 운영비로 설치하고 있으며 별도의 예산을 지원하고 있지는 않다고 설명했다.이에 김 의원은 학교마다 주변 환경과 건물 구조가 다른 만큼 해충 유입 빈도와 학생들의 불편 정도, 기존 시설 여건 등을 종합적으로 고려해야 한다고 강조했다. 평생진로교육국장은 학교가 기본 운영비를 활용해 필요한 시설을 설치할 수 있도록 적극적으로 안내할 필요가 있다며, 해충 관련 문제가 발생했을 때 학교의 대응을 지원할 수 있는 컨설팅도 적극적으로 추진하겠다고 답했다.김 의원은 “학교별 방충망과 포충기 설치 여부, 소독 횟수 등은 비교적 확실하게 확인할 수 있었지만 실제 해충 유입으로 학생들이 얼마나 불편을 겪고 있는지, 추가적인 방지 시설이 필요한 학교가 어디인지는 파악하기 어려웠다”며 “우리 아이들이 공부하는 좋은 공간에서 해충 때문에 피해를 보는 일이 없었으면 좋겠다”고 강조했다. 이어 관련 대책을 보완하고 향후 추진 계획을 마련해 보고해 줄 것을 요청했다.신성은 리포터