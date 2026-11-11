이의안 서울시의원, 한강버스와 한강교량 보수공사 협의 부재… 시민 안전 뒷전 행정 질타

한강교량 보수공사 공문 접수 후에도 대체항로 및 준설 대책 마련 ‘미흡’

교량 안전이 한강버스 운항보다 최우선… 운항 조정 기준 및 종합대책 마련 촉구



제340회 정례회 미래한강본부 행정사무감사에서 미래한강본부장에게 질의하는 이의안 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 환경수자원위원회 소속 이의안 의원(더불어민주당, 동대문구3)은 제340회 정례회 미래한강본부 행정사무감사에서 한강교량 보수공사와 한강버스 운항 사이에 사전 협의와 안전 대책이 전혀 없었다고 강하게 비판했다.이날 이 의원은 서울시 재난안전실(도로기획관)로부터 한강교량 전수조사와 보수공사에 따른 대체 항로 확보를 요청받았음에도 불구하고, 미래한강본부가 구체적인 대체 항로 지정이나 준설 계획 등 실효성 있는 후속 조치를 마련하지 않은 점을 날카롭게 추궁했다.이 의원은 “한강교량의 점검과 보수·보강 공사는 한강버스 운항보다 시민의 안전을 위해 최우선으로 다뤄져야 할 필수 업무”라고 강조하며 “긴급 보수공사가 필요한 상황에서 대체 항로 확보 여부와 관계없이 한강버스 운항을 통제·조정할 수 있는 명확한 기준과 절차가 사전에 협의되고 마련되었어야 했다”고 지적하였다. 또한, 대체항로 준설에 따른 사업비 검토나 해양수산부 허가 절차 등에 대해 면밀한 대책을 세우지 못한 점을 짚었다.이에 대해 미래한강본부장은 교량 공사와 한강버스 운항 간 충돌이 발생하지 않도록 공사 순서에 맞춰 임시항로를 지정하는 등 실효성 있는 대안을 빠른 시일 내에 마련하겠다고 답변했다.이의안 의원은 “시민 안전과 직결된 교량 보수 조치와 협의를 뒤로한 채 사업을 강행하는 것은 안전을 방치하는 행정”이라고 비판하며 “교량 안전과 한강버스 운항 간 충돌을 예방할 수 있는 구체적인 추진 일정과 종합 대책을 조속히 마련해 의회에 보고해 줄 것”을 강력히 촉구했다.류정임 리포터