홍재희 서울시의원, 마곡 열수송관 사고 현장 통제 미흡 지적, 보행자 안전관리 보완·피해자 지원 촉구

통제선 설치에도 보행자 사고 발생… 현장 통제인력과 대응 매뉴얼 보완 요구

마곡·옥수 장래 확충과 보강공사 연계 요구… 재공사·예산 중복 우려 제기

선박 건조·검사·훈련 일정 점검, 잠실 선착장 안내표지 식별력 개선 요구



지난 10일 열린 제340회 정례회 서울에너지공사 행정사무감사에서 서울에너지공사 사장에게 질의하는 홍재희 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 환경수자원위원회 홍재희 부위원장(더불어민주당·강서5)은 지난 10일 열린 제340회 정례회 서울에너지공사 행정사무감사에서 최근 마곡 열수송관 사고의 현장 통제 미흡을 지적하고, 보행자 안전을 위한 대응 매뉴얼 보완과 피해 시민에 대한 적극적인 지원을 촉구했다.홍 의원은 먼저 사고 원인 조사 진행 상황을 확인했다. 황보연 서울에너지공사 사장은 해당 배관이 약 10년 된 것으로 노후관으로 관리하던 대상이 아니었다며, 주변 시설물과 공사 적정성 등을 포함해 전문기관을 통한 원인 규명이 필요하다고 설명했다.홍 의원은 현장 폐쇄회로(CC)TV 영상을 점검한 결과, 통제선이 설치되어 있었음에도 보행자가 통제구역 안으로 진입해 피해를 입었다고 짚었다. 아울러 특정 지점에만 인력이 편중되어 보였다며 현장 통제가 실효성 있게 작동했는지 의문을 제기했다.이어 공사 측이 제출한 초기 재난 대응체계에 상황판단 회의나 대외 발표 같은 절차는 마련되어 있으나, 현장 통제와 관련 인력 운용 지침은 미흡하다고 지적했다. 방대한 분량의 매뉴얼을 면밀히 검토해 실제 현장 상황에서 제대로 작동할 수 있도록 보완해야 한다고 목소리를 높였다.이에 대해 황 사장은 복구업체가 차량 통제용 신호수와 보행 도우미를 배치하고 서울에너지공사 직원이 이를 감독하는 구조로 역할이 나뉘어 있다고 설명했다. 다만 사고 당시 야간 근무 시간대에는 보행 신호수를 확보하지 못했다는 사실을 업체 관계자로부터 사후에 전해 들었다고 해명했다.또한 공사 직원들이 현장 주변에 대기하고 있었으나 구청의 신호등주 절단 작업 과정에서 튀는 파편과 불꽃 때문에 안전을 위해 자리를 비켜 달라는 요청을 받았다고 덧붙였다. 결국 이 같은 이유로 사고 발생 공간 부근에 직원들이 상주하지 못하고 비어 있게 된 경위였다고 덧붙였다.홍 의원은 야간 인력 확보의 어려움과 현장의 돌발상황을 이해한다면서도, 통제선 설치에도 보행자 피해를 막지 못한 점을 재차 강조했다. 현장 인력만으로 통제선을 충분히 관리하기 어려운 경우 경찰·소방 등 유관기관에 통제 지원을 요청하는 절차를 매뉴얼에 포함할 것을 제안했다.이에 황 사장은 이번 사고를 계기로 복구업체의 통제조치에 더해 공사 직원이 수행할 역할을 보완하고, 경찰에 차량뿐 아니라 보행 동선에 대해서도 통제 지원을 요청하는 내용을 매뉴얼에 추가하는 방안을 검토하고 있다고 답했다. 홍 의원은 피해 시민에 대한 지원 상황도 확인했다. 사고 원인과 책임 주체를 규명하는 절차와 별개로, 뜨거운 온수로 피해를 입은 시민에게 선제적이고 충분한 지원을 제공해야 한다고 강조했다.황 사장은 사고 당일 고객서비스부장이 병원에 동행했으며, 피해자 가족에게 위로를 전하고 이후 병원 측과 연락하며 피해 시민의 상태를 확인하고 있다고 설명했다.끝으로 홍재희 의원은 이번 사고를 계기로 재난 대응체계를 다시 점검해 같은 일이 반복되지 않도록 해야 한다고 당부했다.류정임 리포터