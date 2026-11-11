김현우 서울시의원, 학교 아리수 음수대 노후화 점검…사전 예방 관리체계 촉구

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서울시의회 교육위원회 김현우 의원(더불어민주당, 성동2)은 지난 10일 서울시교육청 평생진로교육국 행정사무감사에서 학교 아리수 음수대의 노후화 및 수질관리 실태를 점검하고, 사후 조치에 그치지 않는 사전 예방 중심의 관리체계 마련을 주문했다.서울 관내에는 총 2만 510대의 아리수 음수대가 설치돼 있다. 김 의원은 시설 노후화가 진행되는 가운데 실제 수질검사에서 부적합 판정을 받은 사례도 확인됐다며, 학생들이 매일 이용하는 음수대의 시설 상태와 수질관리 실태를 교육청이 충분히 파악하고 있는지 질의했다. 이에 평생진로교육국장은 내용연수를 초과한 음수대 현황을 파악하고 있으며, 수리나 교체가 필요한 시설은 관할 수도사업소에 의뢰하고 있다고 답변했다.김 의원은 “수질검사에서 부적합 판정이 나오기 전에 위험요인을 파악하고 개선하는 것이 중요하다”고 강조했다. 이어 아리수 음수대는 원칙적으로 저수조를 거치지 않는 직결급수 시설인 만큼 부적합 판정 시설의 실제 급수계통을 확인하고, 직결급수 전환이 필요한 시설이 추가로 있는지도 점검할 것을 요청했다. 평생진로교육국장도 사전 위험요인이 확인되면 교체를 요청할 필요가 있다는 데 동의했다.노후시설 관리 필요성도 제기됐다. 10년 이상 사용한 음수대는 6369대이며, 6년 이상 사용한 시설까지 포함하면 1만 7421대에 달한다. 김 의원은 내용연수가 지났다는 이유만으로 모든 시설이 안전하지 않다고 단정할 수는 없지만, 시설 상태를 지속적으로 확인해 교체 필요성을 미리 판단할 수 있어야 한다고 지적했다. 평생진로교육국장은 서울아리수본부와 협의해 설치 시기가 오래된 시설부터 순차적으로 교체할 예정이라고 밝혔다.학교 현장의 관리지침이 실제로 이행되고 있는지도 점검했다. 학교에서는 분기별 1회 이상 수질검사를 실시하고 담당자를 지정해 주 1회 이상 위생관리 실태를 점검·기록하도록 하고 있다. 김 의원이 이러한 기준이 현장에서 제대로 지켜지고 있는지를 묻자, 국장은 수질검사와 정기점검 실시 여부는 관리하고 있지만 학교별 상황을 세부적으로 모두 파악하고 있지는 않다고 답했다. 이에 김 의원은 지침 마련에 그치지 않고 문제가 발생했을 때 학생 보호까지 제대로 이어지는지 확인할 필요가 있다고 강조했다.아울러 김 의원은 현재 서울아리수본부의 ‘아리수맵’에서 야외 음수대 정보는 제공하고 있지만 학교 내 음수대 정보는 제공 대상에서 제외돼 있다는 점을 짚었다. 김 의원은 “중요한 것은 학생과 학부모가 자신이 이용하는 학교 음수대의 수질검사 결과와 관리상태를 쉽게 확인할 수 있어야 한다는 것”이라며 “서울아리수본부와 협력해 수질정보 접근성을 높이고 학생들의 불신을 줄일 수 있는 방안을 꼭 마련해 달라”고 요청했다.신성은 리포터