선정환 서울시의원 “정독도서관 재구조화 속도 높이려면 안정적 재원 확보와 기관 협력 필수”

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서울특별시의회 교육위원회 선정환 의원(더불어민주당, 종로구 제2선거구)은 지난 10일 서울시교육청 행정사무감사에서 정독도서관 재구조화 사업의 추진 상황을 점검하고, 안정적인 재원 확보와 사업의 원활한 추진을 위한 교육청 본청의 적극적인 지원을 촉구했다.교육청이 제출한 정독도서관 업무보고에 따르면, 올해 재구조화 사업 2단계 세부계획 수립을 위한 연구용역을 완료했으며, 2027년 상반기 전문가·이해관계자 포럼과 하반기 사전기획 용역을 추진할 계획이다. 선정환 의원은 앞서 제339회 임시회 주요 업무보고에서 논의한 재구조화 사업의 후속 조치를 확인하고, 관계 기관 협의 진행 상황과 내년도 예산 반영 여부를 집중 점검했다.이에 정독도서관장은 지난 10월 14일 서울시와 종로구가 참여한 관계 기관 설명회를 개최해 초기 논의를 진행했으며, 아직 구체적인 합의에는 이르지 못했다고 답변했다. 아울러 사업 재원 마련과 함께 국가유산청 등 관계 기관과의 협의도 필요하다고 설명했다.2027년도 사업 준비와 관련해서는 포럼 운영비와 건축기획 용역비를 본예산안에 편성해 시의회에 심의를 요청한 상태라고 밝혔다. 포럼에는 건축 전문가와 문헌정보학 분야 교수, 관계 기관 등이 참여할 예정이라고 덧붙였다.선 의원은 도서관 자체의 노력만으로 해결하기 어려운 재원 확보와 행정절차에 대해 교육청 본청이 관계 기관과 적극적으로 협력할 것을 주문했다. 이에 평생진로교육국장은 본청에서 할 수 있는 일에 최선을 다해 지원하겠다고 답했다.아울러 선 의원은 단계별 추진 일정과 소요 예산, 재원 확보 방안, 기관별 역할을 더욱 구체화한 사업 로드맵을 마련하고, 진행 상황을 지속적으로 보고하도록 요청했다.선 의원은 “정독도서관 재구조화 사업은 단순한 노후 시설 개선을 넘어 역사적 가치를 보존하면서 학생과 지역주민, 국내외 방문객이 함께 이용할 수 있는 열린 복합문화공간을 조성하는 중요한 사업”이라고 강조했다. 이어 연구용역과 세부계획 수립이 실제 사업 추진으로 이어질 수 있도록 지속적으로 관심을 갖고 지원하겠다고 밝혔다.신성은 리포터