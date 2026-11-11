강신욱 서울시의원 “물재생센터 체육시설 민원 692건… 운영·관리 체계 재검토해야”

최근 3년간 체육시설 민원 692건 중 탄천·서남센터에 646건(93.4%) 집중

전체 민원 중 반복 민원 582건(84.0%)… 체육시설 관리 업무 이관 검토 촉구

강남 대심도 빗물 터널 공사장 내 자율방범대 초소 존치 문제… 사업 부서의 적극적인 안전관리 당부



질의하는 강신욱 의원. 서울시의회 제공

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서울시 4개 물재생센터의 체육시설 관련 민원이 최근 3년간 총 692건 접수됐으며, 이 가운데 582건(84.1%)이 동일·유사한 내용의 반복 민원인 것으로 나타났다. 특히 탄천·서남물재생센터에 전체 민원의 93.4%가 집중되면서 체육시설 운영·관리 체계의 재검토 필요성이 제기됐다.서울시의회 도시안전건설위원회 강신욱 의원(국민의힘, 강남2)은 지난 9일 제340회 정례회 물순환안전국 및 서울물재생시설공단 행정사무감사에서 체육시설 민원 처리에 따른 행정 부담을 지적하고, 공단이 본연의 업무에 집중할 수 있도록 운영·관리 업무의 이관을 검토할 것을 촉구했다.강 의원이 서울시로부터 제출받은 자료에 따르면 2024년부터 2026년 10월까지 체육시설 관련 민원은 탄천물재생센터 442건, 서남물재생센터 204건, 난지물재생센터 28건, 중랑물재생센터 18건으로 집계됐다. 특히 탄천은 409건(92.5%), 서남은 157건(77.0%)이 반복 민원이었다.탄천물재생센터는 2024년 61건과 2025년 53건이던 관련 민원이 2026년 1월부터 10월 사이 328건으로 크게 늘어났으며, 반복된 민원 중 테니스장 개방 및 이용 범위 확대 요구가 335건으로 최다를 기록했고 풋살장 동호회의 영리 행위 제지 요청도 44건에 달했다. 서남물재생센터에서도 테니스장 이용과 예약 방식에 관한 민원이 지속됐으며, 특히 예약 매크로 사용 여부를 확인해 달라는 요청만 40건으로 집계됐다.강 의원은 주민 편의를 위해 체육시설을 만들어 개방한 취지는 좋지만 반복되는 민원을 처리하느라 막대한 행정력이 낭비되고 있다고 짚으며, 물재생시설 운영이라는 공단 고유의 임무 대신 체육시설 민원 응대에 매달리는 상황이 타당한지 점검해야 한다고 강조했다. 아울러 체육시설의 운영과 관리를 지금처럼 물재생시설공단이 전담할 필요가 있는지 따져보고, 서울시 체육 부서나 해당 자치구로 업무를 넘기는 방안을 적극 협의해 달라고 촉구했다.한편, 강 의원은 강남 대심도 빗물 터널 공사 예정지인 역삼무궁화공원 내 자율방범대 초소 존치 문제도 지적했다. 주민 요청에 따라 초소를 공사장 안전 펜스 밖에 두는 방향으로 조정된 것으로 파악된다며, 대규모 굴착 공사 현장에서 주민 편의보다 안전성 검토가 우선돼야 한다고 강조했다.강신욱 의원은 “도시기반시설본부에 공사를 맡겼다는 이유로 사업 주관 부서인 물순환안전국이 현장 문제를 공사 부서에만 맡겨서는 안 된다”며 “관할 자치구와 동주민센터, 공사 부서가 적극적으로 협의해 주민 불편을 최소화하면서도 공사장 안전을 확보할 수 있도록 책임 있게 관리해 달라”고 당부했다.류정임 리포터