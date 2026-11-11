강동길 서울시의원 “노숙인 지원은 보호·연계 넘어 지역사회 정착까지 관리해야”

주거·일자리 지원 이후 실제 주거·고용유지 등 자립성과 관리 공백 지적

중단된 서울역 희망지원센터 이전계획 재점검… “필요한 시설일수록 적법·안정적으로 운영해야”



지난 10일 제340회 정례회 보건복지 관련 기관 행정사무감사에서 다시서기종합지원센터 센터장에게 질의하는 강동길 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 강동길 의원(더불어민주당, 성북3)은 지난 10일 제340회 정례회 보건복지 관련 기관 행정사무감사에서 서울시립 다시서기종합지원센터의 주거·일자리 지원 이후 사례관리와 자립성과 관리체계를 집중 점검하고, 장기간 미해결된 서울역 희망지원센터 정상화 방안 마련도 촉구했다.다시서기종합지원센터(센터장 여재훈)는 지난 1998년부터 거리노숙인 등을 대상으로 상담·응급보호와 함께 의료·주거·일자리 서비스를 연계해 자립과 지역사회 정착을 지원하고 있다. 센터는 임시주거 제공을 통해 주민등록 복원과 기초생활보장 등 복지서비스 진입을 지원하고, 시간제·전일제 일자리 등을 통해 민간 일자리 진입을 위한 근로 경험도 제공하고 있다.강 의원은 “현재 지원체계가 서비스 제공과 기관 간 연계에 집중돼 있지만, 이후 실제로 주거를 유지하고 있는지, 취업 후 고용을 지속하고 있는지까지 연결해서 관리하는 데에는 공백이 있다”며 “노숙인 지원사업의 최종 목표가 지역사회 정착이라면 서비스 제공 건수보다 지원 이후의 변화를 확인할 수 있는 사례관리와 성과지표가 중요하다”고 지적했다. 또 “상담·주거지원·구직등록 등 행정의 지원실적과 실제 주거유지·취업·고용유지라는 자립의 성과를 구분해 관리할 필요가 있다”라며 “특히 지원 이후 결과가 다시 사례관리로 연결돼야 사업이 실제 자립과 지역사회 정착에 효과가 있는지 평가하고 개선할 수 있다”고 강조했다.서울역 희망지원센터의 시설 정상화 문제 또한 주요 현안으로 대두됐다. 이 센터는 연중무휴 24시간 동안 거리노숙인을 대상으로 상담, 응급보호, 위기대응을 수행하는 핵심적인 현장 시설이다. 그러나 지난 2025년 행정사무감사에서 2005년 이래로 불법건축물 상태라는 지적이 제기되었음에도 불구하고, 현재까지 실효성 있는 정상화 대책이 수립되지 않은 실정이다.이어 의원은 서울시가 해당 센터의 이전을 추진하기 위해 서울역 우체국 지하보도 일대 활용 방안과 약 54억원 규모의 2025년에서 2027년 사이 사업계획을 검토했으나 현재 중단된 상황을 비판했다. 아울러 이미 이전의 타당성과 세부적인 방향성이 검토된 만큼 가설 및 불법건축물 상태를 방치하지 말고, 이전 부지와 방식, 예산 규모 및 추진 일정을 담은 현실적인 정상화 방안을 확정할 것을 촉구했다.이에 대해 서울시 자활지원과는 주거와 취업 이후 사후 관리 확충에 필요한 인력과 지원 방안을 다시서기종합지원센터와 함께 검토할 방침이다. 아울러 희망지원센터 이전 현안 역시 서울역 광장 재구조화 사업과 연계하여 다각적인 대안을 모색하겠다는 입장을 표명했다.강 의원은 “잠자리와 식사를 제공하고 당장의 생계를 위한 일자리를 지원하는 것은 반드시 필요한 복지행정이지만 거기에서 멈춰서는 안 된다”며 “주거안정과 자립·취업을 통해 다시 지역사회의 구성원으로 살아갈 수 있도록 하는 것이 노숙인 지원정책의 본래 목표”라고 강조했다.또한 “몇 명을 보호했고 몇 건을 다른 기관에 연계했는지만으로 성과를 판단할 것이 아니라, 지원받은 분들이 실제로 주거를 유지하고 일자리를 이어가며 지역사회에 정착했는지까지 확인해야 한다”며 “그 과정이 끊기지 않도록 필요한 인력과 기관 간 정보연계, 사례관리체계를 서울시가 함께 보완해 달라”고 당부했다.아울러 희망지원센터와 관련해서도 강동길 의원은 “현장에서 꼭 필요한 시설일수록 더 안정적이고 적법한 공간에서 운영돼야 한다”며 “수년째 필요성만 인정하고 계획을 멈춰둘 것이 아니라 구체적인 정상화 방안을 마련해 의회에 보고해 달라”고 촉구했다.류정임 리포터