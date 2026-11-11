노연수 서울시의워 “출근시간 미운행 유람선에 손실보전금 부당… 대중교통 지정 재검토해야”

‘대중교통’ 내세워 세금으로 보전 챙기면서, 실제로는 출근 운항 전무·직결 약속 파기

30분 환승 할인 무력화시켜 시민 부담 가중… 서울시 뒤늦은 20분 대기 시간 조정은 늑장 행정 자인

“엉터리 운영에 시민 혈세 퍼줄 수 없어… 실시협약 당장 뜯어고쳐야”



제340회 정례회 미래한강본부 대상 행정사무감사에서 미래한강본부장에게 질의하는 노연수 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 환경수자원위원회 노연수 의원(더불어민주당, 노원4)은 제340회 정례회 미래한강본부 대상 행정사무감사에서 한강버스의 동절기 운항체계 변경 계획을 조목조목 짚으며, 최초 협약에 명시된 출퇴근 대중교통 약속은 어긴 채 제멋대로 운항 스케줄을 바꾸고 있는 부실 행정을 강하게 질타했다.서울시와 ㈜한강버스의 한강버스 운영사업 실시협약상 상호 합의로 협약 변경이 가능함에도 핵심 약속인 출퇴근 시간대 운항이 지켜지지 않고 있다. 개통 이후 출근 시간대 운항이 단 한 차례도 이루어지지 않은 만큼 최초 협약대로 이행되지 않는다면 현실에 맞게 협약을 변경하거나 대중교통 지정을 재검토해야 한다는 지적이 나온다. 동절기를 이유로 운항 횟수를 줄이고 배차 간격을 늘리면서 출근길 편의 회복은 뒷전으로 밀려났다는 비판도 제기된다.여의도 강제 환승 체계의 모순 역시 주요 문제로 지적된다. 서울시가 당초 약속했던 직결 운항 계획을 파기하고 여의도 환승을 강제해 온 가운데 환승 대기시간이 크게 늘어나 서울시 대중교통 환승 할인 기준을 훌쩍 넘기고 있다. 직결 약속 파기에 따른 불편에 더해 대중교통 혜택까지 무력화되면서 시민들에게 이중으로 부담을 전가해 온 셈이다.동절기 운항체계 개편을 통해 대기시간을 20분 안쪽으로 맞추겠다는 서울시의 계획에, 노 의원은 “동절기에 맞출 수 있는 20분을 지금까지는 왜 방치해 시민들에게 이중 요금을 물렸느냐”며 “직결 약속을 깬 것도 모자라 뒤늦게 땜질 처방을 내놓았다”고 강하게 직격했다.이에 미래한강본부장이 “기획 단계에서 예상하지 못한 현장 한계를 반영하여 합리적으로 조정해 나가는 과정”이라고 해명하자, 노 의원은 “초기부터 실효성 없는 운영 방식을 경고했음에도 무리하게 강행하더니, 약속된 협약 내용은 이행하지 않고 필요할 때만 스케줄을 제멋대로 바꾸는 것이 서울시가 말하는 합리적 조정이냐”고 맞받았다.끝으로 노연수 의원은 “출근 시간에 배를 띄우지도 못하고, 1시간씩 대기하며, 중간에 환승을 최대 44분까지 기다려야 하는 한강버스는 대중교통이 아니라 관광용 유람선에 불과하다”며 “대중교통이라는 명분으로 시민 혈세인 막대한 운영손실보전금을 타내려는 행태가 과연 온당한지 서울시민이 판단하실 것이다”라고 질타했다. 덧붙여 “최초 협약대로 운영할 능력이 없다면 허울뿐인 대중교통 간판을 떼고 협약을 전면 재검토하라”고 강력히 촉구했다.류정임 리포터