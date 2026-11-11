송순효 서울시의원, ‘전국 최초 무장애 복합공간’ 어울림플라자 장애인 이용률 5.3% 불과… “본래 취지 무색”

전체 이용객 중 장애인 5.3%, 도서관 통합프로그램 참여율 1.7%에 그쳐

팀장 3인 한 달 내 줄퇴사, 도서관 사서 부족에도 인건비 3.6억 원 불용 예상

직원 연수객실 사적 이용 등 운영 부실 지적



송순효 서울시의원

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서울시의회 보건복지위원회 송순효 의원(더불어민주당, 강서4)은 지난 10일 서울시어울림플라자 행정사무감사에서 장애인 이용률 저조와 핵심 인력 이탈, 인건비 불용, 직원의 시설 사적 이용 등 개관 초기 운영 전반의 문제점을 지적하고 개선을 촉구했다.올해 3월 강서구 등촌동에 문을 연 서울시어울림플라자는 국내 최초의 무장애 복지문화복합공간이다. 하지만 9월 말까지 집계된 전체 이용객 24만 5196명 중 장애인 이용자는 1만 3027명으로 전체의 5.3%에 그쳤다. 이 가운데 장애인과 비장애인이 함께 참여하는 통합프로그램의 경우, 장애인 참여율은 체육관 6.5%, 도서관 1.7% 수준에 머물렀다.송 의원은 현재의 온라인 선착순 신청 시스템이 시각·뇌병변·발달장애인들의 접근을 가로막고 있다고 꼬집었다. 이에 따라 다가오는 내년 프로그램 모집부터는 장애인 우선 할당제를 도입하고, 전화나 방문 접수 및 유관기관 연계를 통한 별도 정원을 마련해야 한다고 촉구했다.아울러 부실한 조직 및 인력 관리 실태도 도마 위에 올랐다. 개관을 준비하던 올해 1월부터 3월 사이 핵심 팀장 3명이 각각 입사 3일, 17일, 14일 만에 줄줄이 사퇴하면서 일부 직책은 두 달 가까이 공백기를 겪었다. 게다가 도서관 사서 정원을 당초 4명에서 2명으로 줄인 뒤 공공일자리 인력으로 메웠으나 전문성이 떨어진다는 지적이 나왔으며, 올해 연말 예상되는 3억 6366만원의 불용액 전액이 인건비에서 비롯된 점도 함께 비판받았다.시설 관리 부실도 드러났다. 장애인 특화 연수객실 20실의 누적 이용인원은 9월 말 기준 351명에 그쳤으며, 지난 4월에는 직원이 외부인을 동반해 객실을 사적으로 이용한 사실이 적발돼 감봉 4개월 처분을 받았다. 이 밖에도 수의계약 부적정, 물품관리대장 누락, 취업규칙 미신고 등 운영상 문제점이 확인됐다.송순효 의원은 “600억원이 넘는 시민의 혈세가 투입된 어울림플라자가 단순한 주민편의시설로 변질되어서는 안 된다”며 ▲장애인 우선 할당제 도입 ▲사서 및 체육관 안내 인력 정규직 확충 ▲연수객실 예약·출입 전산 통제 강화 ▲민간위탁 성과평가에 장애인 실질 참여율 반영 등을 요구하고, 구체적인 이행계획을 의회에 제출할 것을 촉구했다.류정임 리포터