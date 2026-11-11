박유진 서울시의원 “‘K-의료관광’ 외치며 안전은 방치… 전문 의료 통역 시스템 구축이 먼저”

외국인 의료관광 ‘의료 안전성 사각지대’ 지적

의료 지식 없는 단순 통역으로 인한 오수술 발생

단기 출국 환자 부작용 방치, K-의료관광 신뢰 추락 직결

의료진 검증 거친 체계적 통역 교육 및 관리·감독 촉구

서울시, 내년 코디네이터 표준 교육에 의료진 의견 반영 약속



질의하는 박유진 의원. 서울시의회 제공

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박유진 서울시의원(더불어민주당, 은평3)은 10일 열린 문화체육관광위원회 관광체육국 행정사무감사에서 외국인 의료관광의 안전 사각지대를 지적했다. 박 의원은 서울시의 ‘K-의료관광’ 활성화를 이루려면, 의료 지식이 결합된 안전한 통역 서비스 시스템을 갖추고 서울시가 이를 철저히 관리·감독하는 제도가 반드시 선행되어야 한다고 강조했다.2025년 기준 서울을 방문한 외국인 환자는 176만명으로, 이 중 약 63%는 피부과, 약 11%는 성형외과 시술을 위해 강남 일대 병원을 찾고 있다. 하지만 병원과 환자를 연결하는 ‘의료 코디네이터’의 통역 서비스는 제도적 관리가 미치지 않는 사각지대에 방치되어 있는 실정이다.박 의원은 “통역은 의료와 완전히 다른 영역”이라고 단언했으며 “점 하나를 빼더라도 점의 크기와 깊이, 성질은 물론 환자가 사전 준비해야 할 사항과 향후 발생할 수 있는 부작용까지 의료적 지식을 바탕으로 소상히 설명해야 한다”며 “단순히 ‘점을 없애달라’, ‘리프팅 시술을 해달라’는 식의 1차원적인 언어 전달에 그쳐서는 절대 안 된다”고 강조했다.실제로 전문성이 결여된 통역 때문에 현장에서 벌어지는 아찔한 피해 사례도 도마에 올랐다. 하관 부위 시술을 원했던 한 외국인 환자가 통역사의 오역으로 전혀 엉뚱한 눈밑 지방 제거 수술을 받은 채 출국하는 황당한 사건이 발생했다. 외국인 환자는 시술 직후 곧바로 출국하기 때문에 귀국 이후에 나타나는 후유증이 국내에 쉽게 노출되지 않는다. 하지만 이러한 부작용들은 해외에서 K-의료관광의 전체적인 신뢰를 무너뜨리는 치명적인 요인으로 누적되고 있다.특히 개별 병원들이 사고가 터질 때마다 환자와의 일대일 보상으로 입막음을 시도하면서 행정 당국조차 정확한 실태를 파악하지 못하고 있다. 사소한 통역 오류 하나가 심각한 의료 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적인 대책 마련이 시급한 상황이다.그럼에도 서울시의 위탁 교육 관리 체계는 여전히 안일한 태도에서 벗어나지 못하고 있다. 기존 교육 커리큘럼에는 정작 가장 중요한 의료 지식이 완전히 빠져 있으며, 서울시가 수년간 부실한 교육 과정을 관행적으로 방치한 것은 사태의 심각성을 전혀 깨닫지 못한 결과라는 비판이 제기된다.박유진 의원은 근본적인 해결책으로 의료계의 기준이 반영된 교육 시스템 구축을 제시했다. 박 의원은 “단순히 교육 위탁 기관을 바꾸는 차원이 아니라, 현업 의료진이 동의하고 검증한 30~50시간 이상의 체계적인 의료 커리큘럼을 이수한 인력만이 현장에 투입되어야 한다”며 “서울시가 책임감을 가지고 의료계와 합의된 기준을 마련해 의료 통역 서비스 전반의 질을 상향 평준화해야 한다”고 주문했다.이에 관광체육국장은 “의료 사고 예방을 위해 코디네이터의 역할이 매우 중요하다는 점에 깊이 공감한다”며 “내년에 마련할 의료 통역 코디네이터 표준 교육 과정에 의료진의 의견을 반드시 반영해 수준 높은 전문 인력이 양성될 수 있도록 시스템을 강화하겠다”고 답했다.류정임 리포터