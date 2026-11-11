윤유진 서울시의원 “도서관·위센터·학교급식, 현장에서 필요한 지원부터 챙겨야”

도서관 신규 자료 구입 감소 지적… 도서 가격·이용자 수요 반영한 예산 확보 주문

보호자 동의 어려운 학생의 Wee센터 상담 신청 경로 점검 요구

급식 조리종사자 458명 결원… 윤 의원, 채용 확대와 함께 근무환경·조기퇴사 개선 촉구



질의하는 윤유진 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 교육위원회 윤유진 의원(국민의힘, 송파1)은 지난 10일 열린 서울시교육청 행정사무감사에서 서울교육청을 상대로 도서관 자료 확충, Wee센터 상담 신청 절차, 학교급식 조리종사자 결원 문제를 질의했다.윤 의원은 먼저 교육청이 ‘북웨이브’ 등 독서문화 확산 사업을 추진하면서도 정작 도서관의 신규 자료 구입은 줄고 있다고 지적했다. 교육청 자료에 따르면 소관 도서관·평생학습관의 전자자료를 제외한 도서·비도서 구입 수량은 2023년 23만 3595점에서 2025년 22만 4917점으로 3.7% 감소했다.윤 의원은 자료구입비의 예산 비중도 낮아지고 있다고 짚었다. 2025년 결산 기준 교육청 소관 도서관·평생학습관의 전체 예산 약 698억원 중 자료구입비는 약 45억원으로 6.5%를 차지했다. 2024년의 6.8%보다 낮아진 수치다.윤 의원은 인건비와 운영비의 필요성을 인정하면서도 “장서 구매 예산은 운영비 같은 고정비용만큼 중요하다”며, 도서 가격과 이용자 수요를 반영해 필요한 자료를 확보할 수 있도록 예산 기준을 마련해야 한다고 강조했다.이어 Wee센터 상담 신청 시 보호자의 사전동의가 필수적인 문제도 도마에 올랐다. Wee센터는 학교 안에서 해결하기 어려운 심리·정서적 위기를 돕기 위해 교육지원청별로 설치된 전문 상담 시설이다. 윤 의원은 부모의 학대와 방임이나 가정 내 갈등으로 정작 도움이 절실한 학생들이 보호자 동의의 벽에 부딪혀 상담조차 받지 못하는 모순을 지적했다.오후 질의의 핵심은 심각한 학교급식 조리종사자 부족 문제였다. 올해 9월 1일 기준 서울시내 조리사는 정원 944명 중 124명, 조리실무사는 정원 3935명 중 334명이 부족해 전체 결원이 458명에 달했다. 특히 조리실무사 결원율은 강남서초 27.5%, 강동송파 17.4%를 기록했으며, 송파구는 정원 352명 중 71명이 비어 인력 다섯 명 중 한 명이 부족한 실정이다. 이에 윤 의원은 지역별 결원 원인과 현장의 과중한 업무 부담을 철저히 확인하고 실효성 있는 대책을 보고하라고 촉구했다.이어 조리실의 업무 부담을 덜기 위한 식기류 렌털 및 세척 사업의 지원 실태도 점검했다. 교육청 자료에 따르면 해당 사업은 지난해 약 13억 1410만원 규모로 105개교를 지원했으나, 올해는 예산이 약 9억 6000만원으로 줄어든 반면 지원 대상 학교는 138개교로 늘어났다. 그 결과 1개교당 평균 지원금액은 전년 대비 절반 수준으로 뚝 떨어졌다.마지막으로 급식실 로봇팔 보급 사업과 관련해 과도한 외부 공모사업 의존도를 날카롭게 짚었다. 2023년 이후 총 12개 학교에 로봇팔 15대가 보급되었으나, 교육청 자체 예산으로 지원된 곳은 단 두 곳(4억원 투입)에 불과하고 나머지는 전적으로 한국로봇산업진흥원 공모사업에 의존해 온 것이다. 윤 의원은 교육청 자체 예산 투입이 턱없이 부족하다고 질타하며 로봇팔 보급 확대를 위한 대책 강화를 주문했다.윤 의원은 “조리종사자 결원 때문에 업무가 늘고, 늘어난 업무 때문에 다시 조리종사자가 일을 그만두는 악순환을 끊어야 한다”며 채용 실적뿐 아니라 근무환경 개선과 조기퇴사 감소를 정책 목표로 삼아야 한다고 강조했다.윤유진 의원은 질의를 마치며 “교육행정의 잘못된 관행을 점검하고, 필요한 곳에 지원이 제대로 닿도록 교육청의 후속 조치까지 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.류정임 리포터