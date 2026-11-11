이광희 서울시의원 “노동자 안전 담보로 한 인력 감축, 경영 효율화 아니다”

도시철도그린환경 청소인력 63명 감축 추진… 야간 1인 근무 발생 우려

2024년 대비 2026년 위탁계약금액 약 54억원 증가… 인력 감축 적정성 지적

“경영 효율화의 출발점은 인력 감축 아닌 현장 안전”… 2인 1조 근무 보장·감축안 재검토 촉구



이광희 서울시의원

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서울시의회 교통위원회 이광희 의원(더불어민주당․양천3)은 지난 10일 서울시의회 교통위원회 회의실에서 열린 서울교통공사 소관 행정사무감사에서 자회사인 도시철도그린환경의 청소인력 감축 추진에 따른 노동자 안전 문제를 지적하고, 감축안 재검토와 야간 2인 1조 근무 보장을 강력히 촉구했다.이 의원은 서울교통공사와 도시철도그린환경 간 청소업무 위·수탁 계약금액이 2024년 약 922억 5000만원에서 2026년 약 976억 8400만원으로 약 54억 3000만원 증가한 반면, 역사 야간 청소인력 40명과 차량기지 청소인력 23명 등 총 63명의 인력 감축이 추진되고 있는 점을 문제 삼았다.이에 대해 양주상 도시철도그린환경 사장은 인력 감축이 아직 확정된 것은 아니며, 서울교통공사와 협의·조정 중이라고 답변했다.또한 계약금액 증가는 물가와 인건비 상승 등에 따른 것이며, 청소 주기 변경 등 과업량 조정에 따라 필요한 인력도 달라질 수 있다고 설명했다. 그러나 이 의원은 “위탁예산은 54억원이나 늘어났는데 현장 청소 노동자는 63명이나 줄이겠다는 것은 납득하기 어렵다”라며 실제 청소 물량과 노동강도에 대한 충분한 검증 없이 인력 감축이 추진되고 있는 것은 아닌지 따져 물었다.서울시의회 교통위원회 이광희 의원(더불어민주당․양천3)은 11월 10일 열린 서울교통공사 행정사무감사에서 자회사인 도시철도그린환경의 청소인력 감축 추진에 따른 노동자 안전 문제를 강하게 질타하며 감축안 재검토와 야간 2인 1조 근무 보장을 촉구했다.이 의원은 위탁예산이 2024년 922억여 원에서 2026년 976억여 원으로 54억원 이상 늘어났음에도 역사 야간 청소인력과 차량기지 인력 등 총 63명을 줄이는 것은 납득하기 어렵다고 비판했다. 이어 양주상 도시철도그린환경 사장과 김태균 서울교통공사 사장을 상대로 청소 물량과 노동강도에 대한 충분한 검증 없는 인력 감축 추진을 지적했다.특히 야간 근무인원이 축소될 경우 월간 휴무와 공휴일 대체휴무로 인해 한 달 중 절반에 가까운 기간 동안 사실상 야간 1인 단독근무가 발생할 수 있다고 우려했다. 현장 노동자의 평균 연령이 59.4세에 달하는 상황에서 심야 시간대 주취자 폭행이나 응급 상황 시 신속한 대처가 어렵다며, 비용 절감보다 현장 안전 확보가 우선이라고 강조했다.이 의원은 “고령의 노동자에게 야간 1인 근무를 사실상 강요하는 것은 비용 절감이라는 명분으로 노동자의 생명과 안전을 위협하는 일”이라며 “경영 효율화의 출발점은 인력 감축이 아니라 현장의 안전 확보여야 한다”라고 강조했다. 이어 “사고가 발생한 뒤에는 그 어떤 예산 절감도 정당화될 수 없다”라며 서울교통공사에 ▲청소인력 63명 감축 추진안 재검토 ▲야간 2인 1조 근무 보장 ▲객관적인 작업량 분석을 통한 적정 인력 재산정 ▲현장 안전 확보를 위한 개선방안 마련을 요구하고, 그 결과를 서울시의회 교통위원회에 보고할 것을 주문했다.마지막으로 이광희 의원은 “시민의 안전을 책임지는 공기업이 노동자의 안전부터 외면해서는 안 된다”라며 “서울교통공사는 자회사의 인력 운영 문제를 단순한 위탁업무로만 볼 것이 아니라, 현장 노동자의 안전에 대한 책임을 갖고 실질적인 개선대책을 마련해야 한다”라고 강조했다.류정임 리포터