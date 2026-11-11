경기도의회 경제노동위원회, 북부분원서 2026년 노동국·킨텍스 행정사무감사 실시



▲장태환 위원장(앞줄 가운데)을 비롯한 경기도의회 경제노동위원회 소속 위원들이 10일 의정부 경기도의회 북부분원에서 노동국·킨텍스 대상 2026년도 행정사무감사를 실시하고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 경제노동위원회(위원장 장태환, 더불어민주당, 의왕2)는 10일(화) 의정부 소재 경기도의회 북부분원에서 2026년도 행정사무감사 사흘째 일정으로 경기도 노동국과 킨텍스를 상대로 감사를 진행했다.이날 위원회는 지방노동감독관 제도 도입에 맞춘 산업재해 예방체계 정비 현황과 노동취약계층 지원사업의 지속가능성을 점검하는 동시에, 킨텍스가 추진 중인 주요 투자사업 현황과 경영 전반의 운영 실태를 살폈다.우선 노동국을 대상으로는 지방노동감독관 제도 시행에 따른 인력·조직 확충 및 국비 확보를 비롯해 노동안전지킴이 사업 일몰에 따른 산업재해 예방 공백 방지, 외국인 노동자 안전교육 및 화재 예방사업의 실효성 강화, 공동근로복지기금의 안정적인 예산 확보와 협약 이행, 플랫폼·이동노동자 지원사업의 실효성 제고 및 관련 조례 정비, 공무직 임금체계 개선과 노동취약계층 휴게시설 지원 확대 등을 주문했다.위원들은 향후 지방노동감독관 제도가 도입되더라도 충분한 전담 인력을 충원해 일선 현장에 배치하기까지는 적지 않은 시일이 걸리는 만큼, 기존에 운영하던 노동안전지킴이 사업을 일괄 종료하면 산업재해 예방 현장에 공백이 생길 수 있다고 지적했다. 아울러 공동근로복지기금 지원과 산업재해 예방사업 등 현장에서 실효성이 입증된 사업들이 도의 재정 여건을 이유로 위축되지 않도록 예산 확보에 힘쓸 것을 요구했다.이어 킨텍스에 대해서는 제3전시장 자동제어 설비 지명경쟁입찰의 공정성 및 계약 절차의 투명성 확보, 제3전시장·앵커호텔·주차복합빌딩 건립에 따른 재무건전성 및 사업 위험 관리, 킨텍스 감사 기능의 전문성과 책임성 강화, 임원 보수 및 인사 운영의 적정성 검토, 잠실 마이스 복합지구 운영에 따른 경쟁력 확보, 전시사업을 통한 도내 중소기업 판로 확대 및 지역사회 공헌 강화 등을 촉구했다.특히 위원들은 제3전시장 건립을 비롯한 대규모 투자사업이 본격적으로 추진되는 시점인 만큼, 계약 과정의 공정성과 사업비 집행의 적정성을 세밀하게 살피고 재무적 위험 요인에 대비한 선제적 관리체계를 갖출 것을 당부했다. 또한 전시 기반시설 확충이 도내 중소기업의 판로 개척과 지역경제 활성화로 직결될 수 있도록 공공기관 본연의 역할을 다해야 한다고 짚었다.장태환 위원장은 “노동국은 노동자의 생명과 안전을 지키는 최일선에 있고, 킨텍스는 전시·컨벤션 산업을 통해 경기도 기업의 성장과 지역경제 활성화를 뒷받침하는 핵심 기관”이라며 “재정 여건이 어렵고 대규모 사업이 추진되는 시기일수록 정책의 연속성과 예산 집행의 책임성이 더욱 중요하다”고 강조했다.끝으로 장 위원장은 “산업재해 예방과 노동자 권익 보호에 필요한 정책이 현장에서 중단되지 않도록 세심하게 살피고, 킨텍스 역시 대규모 투자사업의 계약부터 준공까지 모든 과정이 투명하고 책임 있게 관리될 수 있도록 만전을 기해 달라”고 주문했다.양승현 리포터