채신덕 경기도의회 문화체육관광위원장, 경기문화재단·경기아트센터 운영체계 개선 촉구



▲채신덕 경기도의회 문화체육관광위원장이 10일 열린 경기문화재단·경기아트센터 대상 2026년도 행정사무감사에서 회의를 주재하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 문화체육관광위원회 채신덕 위원장(더불어민주당, 김포2)은 10일 진행된 2026년도 행정사무감사에서 경기문화재단과 경기아트센터의 조직·사업 운영상 미비점을 짚으며, 합리적인 조직 관리와 실질적인 제도 개선책 마련을 촉구했다.이날 채 위원장은 우선 경기아트센터 예술단의 운영 체계에 대해 “예술단 운영 문제는 매년 반복적으로 제기되고 있는 만큼, 객관적인 분석을 통해 합리적인 운영 방안을 마련해야 한다”며 “최소 3~5개년 중장기 계획을 수립해 예측 가능하고 안정적인 운영체계를 구축해야 한다”고 강조했다.아울러 “기관장이 바뀔 때마다 고민하겠다는 방식으로는 문제를 해결할 수 없다”고 지적하며, 경기도와 경기아트센터가 긴밀한 협의를 거쳐 구체적인 개선 방향과 추진 일정을 도출해 내년도 업무보고 자리에서 제시할 것을 요구했다.이와 함께 경기도미술관의 부족한 예산 및 인력 여건도 도마 위에 올렸다. 채 위원장은 경기도미술관의 예산과 인력 규모가 전국 광역자치단체 산하 미술관 가운데 최하위권에 머물러 있다는 점을 짚으며 “대한민국 최대 광역자치단체인 경기도의 위상에 걸맞은 문화예술 인프라를 갖춰야 한다”며 “내년도 예산 편성 과정에서 미술관의 경쟁력 강화를 위한 관심과 지원이 필요하다”고 주문했다.산하 공공기관의 임금피크제 운영 실태와 관련해서는 당초 도입 취지와 현장 효과를 다시 따져봐야 한다고 제언했다. 채 위원장은 “청년 일자리 창출이라는 당초 취지가 제대로 실현되지 못하고 부작용이 더 크다면 제도의 실효성을 따져봐야 한다”며 “법적 의무 여부와 적용 범위, 미이행 시 불이익 등을 명확히 확인하고 필요하다면 중앙정부와 국회에 제도 개선을 요구해야 한다”고 밝혔다.이어 경기문화재단의 비대한 조직 구조와 운영 효율성 문제를 짚으며 조직 개편의 필요성을 제기했다. 특히 뮤지엄 부문의 독립적이고 안정적인 운영체계를 구축하는 방안이 오랜 기간 논의 단계에만 머물러 있다고 지적하면서 “현재 조직 규모는 대표이사 혼자 감당하기 어려운 수준인 만큼 조직의 기능과 특성에 맞는 효율적인 운영체계를 마련해야 한다”고 역설했다.끝으로 채신덕 위원장은 “문화예술기관의 지속 가능한 발전을 위해서는 반복되는 문제 제기를 넘어 실질적인 변화가 필요하다”며 “내년도 업무보고에서는 도민과 의회가 납득할 수 있는 구체적인 개선 방안을 제시해야 한다”고 당부했다.양승현 리포터