서광범 경기도의회 농정해양위원장 “전통 토종벼 활용한 품종 개발, 전통주 산업과 연계해야”

경기도의회 농정해양위원회 서광범 위원장(국민의힘, 여주1)은 10일 경기도농업기술원을 상대로 진행한 2026년도 행정사무감사에서 전통 토종벼의 고유 특성을 접목한 벼 품종 개발과 전통주 산업 연계 방안을 제시했다.
이날 서 위원장은 여주 지역에서 재배되는 진상미와 토종벼 품종인 ‘조동지’를 예로 들며, 전통 벼 품종이 가진 특성을 면밀히 분석해 신규 품종 육성에 활용하는 방안을 제안했다.
서 위원장은 “전통주 제조에 적합한 품종과 밥맛이 좋은 품종, 기능성에 강점이 있는 품종 등 용도별 특성을 고려한 연구가 필요하다”며 “토종벼의 특성을 활용한 품종 개발이 지역 농업과 전통주 산업의 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 검토해 달라”고 요청했다.
이와 함께 서 위원장은 농업기술원 내부 직원들의 AI 학습동아리 운영 및 참여 실태를 살피고, 동아리 활동을 뒷받침하기 위해 필요한 지원 사항도 점검했다.
이어진 감사 마무리 발언에서 서 위원장은 “농업기술원의 연구성과가 실질적인 농가소득 향상과 노동력 절감으로 이어질 수 있도록 신품종 개발과 스마트농업 기술보급에 힘써 달라”고 강조했다.
양승현 리포터