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서광범 경기도의회 농정해양위원장 “전통 토종벼 활용한 품종 개발, 전통주 산업과 연계해야”

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▲서광범 경기도의회 농정해양위원장이 10일 열린 경기도농업기술원 대상 2026년도 행정사무감사에서 질의하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 농정해양위원회 서광범 위원장(국민의힘, 여주1)은 10일 경기도농업기술원을 상대로 진행한 2026년도 행정사무감사에서 전통 토종벼의 고유 특성을 접목한 벼 품종 개발과 전통주 산업 연계 방안을 제시했다.

이날 서 위원장은 여주 지역에서 재배되는 진상미와 토종벼 품종인 ‘조동지’를 예로 들며, 전통 벼 품종이 가진 특성을 면밀히 분석해 신규 품종 육성에 활용하는 방안을 제안했다.

서 위원장은 “전통주 제조에 적합한 품종과 밥맛이 좋은 품종, 기능성에 강점이 있는 품종 등 용도별 특성을 고려한 연구가 필요하다”며 “토종벼의 특성을 활용한 품종 개발이 지역 농업과 전통주 산업의 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 검토해 달라”고 요청했다.

이와 함께 서 위원장은 농업기술원 내부 직원들의 AI 학습동아리 운영 및 참여 실태를 살피고, 동아리 활동을 뒷받침하기 위해 필요한 지원 사항도 점검했다.

이어진 감사 마무리 발언에서 서 위원장은 “농업기술원의 연구성과가 실질적인 농가소득 향상과 노동력 절감으로 이어질 수 있도록 신품종 개발과 스마트농업 기술보급에 힘써 달라”고 강조했다.

끝으로 서광범 위원장은 주요 보직의 장기 공석에 따른 업무 공백 해소를 비롯해 과수화상병 및 배 열과 피해 예방과 현장 기술지원 강화, 지역특화작목 육성, 종자 공급 오류 재발 방지 등 이날 감사에서 도출된 지적사항들에 대해 실효성 있는 개선 대책을 수립해 달라고 주문했다.

양승현 리포터
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