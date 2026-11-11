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황인구 서울시의원 “학교폭력·도박·불법촬영, 흔들리는 교육현장 바로잡아야”

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2026년도 행정사무감사서 학교폭력·불법촬영·도박 등 교육현장 문제 지적
“기존 예방교육 방식 재점검… 학생 눈높이에 맞는 실효성 있는 대책 필요”
현장체험학습·인성교육 활성화 통한 공동체 의식 및 상호 존중 문화 조성 촉구


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질의하는 황인구 의원. 서울시의회 제고


서울시의회 교육위원회 황인구 의원(더불어민주당, 강동5)은 제340회 정례회 서울시교육청 행정사무감사에서 학교폭력과 불법촬영, 도박 등 학교 현장에서 나타나는 각종 문제에 대한 우려를 표하며, 학생들의 전인적 성장을 위한 교육활동 확대와 예방교육의 실효성 제고를 촉구했다.

황 의원은 “학교폭력, 불법촬영, 도박, 흡연 등 관련 자료를 종합적으로 살펴보니 학교 현장의 상황이 상당히 우려스럽다”며 “교육청이 다양한 예방사업을 추진하고 있지만, 기존 방식만으로는 한계가 있는 만큼 정책의 방향과 접근 방식을 다시 살펴볼 필요가 있다”고 지적했다.

특히 황 의원은 학교폭력 사안이 심의와 행정심판 등 법적 절차로 이어지는 현실을 언급하며, 피해학생 보호를 전제로 학생 간 관계 회복과 갈등 조정을 위한 교육적 노력이 보다 적극적으로 이루어져야 한다고 강조했다. 이어 학생들의 공동체 의식 함양을 위해 어울림 활동과 현장체험학습을 통한 상호 존중 및 배려 태도 습득이 필수적이라고 짚었다.

또한 안전사고 우려와 교원의 책임 부담으로 위축된 학교 밖 교육활동의 활성화를 위해 충분한 안전 확보와 교육청 차원의 다각적인 지원 마련을 촉구했다. 아울러 학교가 단순한 지식 전달 공간을 넘어 학생들이 함께 생활하며 관계를 맺는 곳인 만큼, 건강한 교육환경 조성을 위한 교육청의 적극적인 관심과 개입이 필요하다고 덧붙였다.

끝으로 황인구 의원은 “학생들이 서로를 존중하고 함께 성장하는 것이 교육의 본질”이라며 “서울시교육청이 현장체험학습과 전인교육, 인성교육을 활성화해 학교가 본래의 배움과 성장의 공간으로서 역할을 다할 수 있도록 적극 나서달라”고 당부했다.


류정임 리포터
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