윤수혁 서울시의원 “수도 서울 안보 위한 ‘대드론 방호체계’ 실효성 철저히 검증해야”

서울시 대드론 방호체계 구축 지연… 시범사업 목표 2028년으로 조정

광섬유 드론 등 신종 위협에 대한 탐지·추적 성능검증 강화 요구



윤수혁 서울시의원이 서울시 행정사무감사에서 질의를 하고 있다.

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서울특별시의회 윤수혁 의원(국민의힘·중구2)은 2026년도 행정사무감사에서 서울시 대드론 방호체계 구축 지연과 광섬유 유도 드론 등 신종 위협에 대한 대응 문제를 제기했다. 특히 수도 서울의 안보와 시민 안전을 지키기 위해서는 장비 도입에 앞서 실제 위협을 탐지하고 추적할 수 있는 성능을 검증해야 한다고 강조했다.서울시는 대드론 방호체계 구축계획을 수립하고, 예산을 투입해 시범시설 2개소를 설치할 예정이었다. 그러나 관련 예산이 반영되지 않아 사업이 지연됐으며, 시범사업 목표가 2028년으로 조정됐다. 현재는 2030년까지 방호체계 구축 확대와 통합을 추진할 계획이다.기존 장비의 탐지 성능을 객관적으로 판단할 근거도 부족한 것으로 나타났다. 서울시는 2025년 8월 RF(무선주파수) 스캐너를 활용해 총 34회의 드론 탐지 실적을 보고했으나, 실제 비행기록과 대조한 탐지 성공률이나 오탐·미탐 여부는 제출 자료에서 확인되지 않았다.특히 무선 조종 신호 대신 광섬유 케이블로 조종·영상 정보를 전달하는 광섬유 유도 드론은 기존의 무선 탐지·교란 방식으로 대응하기 까다롭다. 서울시는 지난 8월 시민참여 안보체험전에서 해당 드론을 소개했으나, 실제 대드론 실증시험에 이를 포함해 탐지·추적 성능을 검증했는지는 불분명하다.윤 의원은 광섬유 유도 드론과 같은 신종 안보 위협을 겨냥해 시험 조건과 성능 평가 기준을 새로 정립하고, 유관 기관과의 합동 점검을 통해 탐지·추적 능력을 철저히 검증할 것을 촉구했다. 이어 수도 서울의 안보는 실효성 있는 방호 역량에 좌우되는 만큼, 실증 결과를 향후 장비 도입과 예산 편성에 실질적으로 반영해 실제 위협에 대응할 수 있는 방호 체계를 다져야 한다고 역설했다.김지수 리포터